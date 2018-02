Las preinscripciones en las escuelas infantiles públicas de Pamplona se realizarán del 1 al 15 de marzo

La Comisión de Asuntos Ciudadanos ha conocido en su sesión de este lunes los datos del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipal de Pamplona. El número de plazas en castellano es de 512 (el 39,5% de la oferta), en euskera se ofrecen 466 plazas (el 35,9%) y en castellano con actividades en inglés, 320 (el 24,6%).

Toda la información sobre la oferta de plazas y baremos puede consultarse en la web www.pamplona.es/escuelasinfantiles o en el teléfono 948 420098. Las solicitudes pueden recogerse a partir del 1 de marzo en cualquiera de las escuelas infantiles o en las oficinas centrales, situadas en la calle Conde Oliveto, 4, 2º izda. Para realizar la preinscripción es preciso entregar la solicitud cumplimentada y la documentación necesaria del 1 al 15 de marzo en la sala de usos múltiples de la calle Calderería número 11. El horario de atención será de 8.30 a 14.30 horas.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Las familias deberán indicar en la solicitud cuál es la escuela infantil que eligen como primera opción y cuál como segunda. La segunda opción solo se considerará cuando en el centro queden vacantes una vez atendidas las solicitudes que habían señalado esa escuela infantil como primera opción.

Una vez realizada la preinscripción, se aplicarán los criterios del baremo de admisión que recoge la convocatoria y las listas provisionales de admitidos se publicarán el 4 de mayo en cada una de las Escuelas Infantiles, en el Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles (c/ Conde Oliveto, 4 - 2º izda), en las páginas web www.pamplona.es y www.navarra.es, y en el teléfono 010.

Las listas definitivas se publicarán el 21 de mayo, después de un plazo de reclamaciones que se desarrollará del 4 al 11. Las matrículas se podrán realizar del 21 al 25 de mayo. La no formalización de la matrícula en plazo dará lugar a una nueva adjudicación de la plaza vacante, según el orden establecido en la lista de espera. El curso comenzará el 16 de agosto de 2018 y finalizará el 30 de junio de 2019.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona propondrá a los ayuntamientos próximos la admisión de menores no empadronados en Pamplona y que no tengan plaza en su municipio. Por este acuerdo el ayuntamiento de residencia asumirá el pago de la parte proporcional del módulo establecido por el Departamento de Educación como aportación municipal para el sostenimiento de las escuelas infantiles. En el caso de que el ayuntamiento de residencia no asuma ese coste, la diferencia la deberán abonar las familias con un incremento en su tarifa, ha informado el Consistorio en una nota.

11 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES OPERATIVAS

Las escuelas infantiles municipales son doce centros, si bien durante el próximo curso estarán operativas once debido a las obras que se van a acometer para adaptar centros a la normativa vigente, y que el próximo curso afectarán a la E.I. Hello Egunsenti.

La oferta municipal de escuelas en castellano está integrado por Haurtzaro (82 plazas de jornada completa), Mendebaldea (80 plazas de jornada completa), y Mendillorri (102 plazas de jornada completa). En euskera, la oferta está compuesta por Donibane (102 plazas de jornada completa), Printzearen Harresi (101 plazas de jornada completa), Izartegi (82 plazas de jornada completa), y Goiz Eder (82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada).

Las escuelas infantiles que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello Buztintxuri (82 plazas de jornada completa), Hello Azpilagaña (82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada), Hello Egunsenti (43 plazas de jornada completa y 28 de media jornada), y José María Huarte (44 plazas de media jornada).

La oferta se completa con las plazas de las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, que suman 248 plazas en castellano, todas de jornada completa, y 58 en euskera, también de jornada completa. La oferta en castellano está integrada por las escuelas Santa Teresa (55 plazas), Nuestra Señora de Roncesvalles (51), Ninia-Etxea (80), San Jorge (33) y Nuestra Señora de los Ángeles (29). Estas dos últimas escuelas infantiles han abierto este curso líneas en euskera que este año mantienen e incrementan. Se mantiene la oferta en la escuela infantil del Casco Antiguo, con 29 plazas, y se incrementa en San Jorge, que pasa a ofrecer plazas en euskera en todas las edades, con un total de 29 plazas.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Pamplona va a reeditar la campaña realizada para este curso para dar a conocer la oferta de las escuelas infantiles públicas de la ciudad. Con el lema 'Euskaraz Hazi- Crecer en euskera', el Ayuntamiento informará sobre las escuelas públicas de 0 a 3 años que ofrecen plazas en euskera en Pamplona a través de redes sociales y mediante folletos informativos.

La campaña se complementará con el buzoneo de unas 3.211 cartas personalizadas a otras tantas familias de Pamplona con menores de 0 a 2 años en las que se recogerá y expondrá la oferta completa de todos los centros: las once escuelas infantiles municipales y las cinco del Gobierno de Navarra.

El objetivo de la campaña 'Euskaraz Hazi - Crecer en euskera', impulsada por el Área de Transparencia, Innovación y Política Lingüística, es que "los padres y madres de los menores de 0 a 3 años con interés en matricularse en un escuela infantil en euskera tengan toda la información sobre la oferta existente", ha indicado el Ayuntamiento.

Para ello se editarán 2.500 folletos que se repartirán en centros e instalaciones como los civivox, las propias escuelas infantiles o centros de salud de los barrios. Por otra parte, esta campaña se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Pamplona, sobre todo, a través de los perfiles en Facebook y Twitter de 'pamplonaescultura' y a través de Facebook Ads. La imagen del folleto desplegable, y por tanto la imagen de la campaña, es un medidor de estatura para que los niños puedan ir señalando cómo van creciendo. El presupuesto total de la campaña es de unos 2.500 euros.