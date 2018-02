'El Bigotes' apunta al marido de Cospedal: "Venía a soltar 'el mondongo' y no le he visto en ningún banquillo"

Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', ha asegurado este martes en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular que iba "a diario" a la sede de los populares en la calle Génova para reunirse con diferentes cargos del partidos para organizar mítines y actos políticos, y que nunca les dijo a los populares cómo les tenían que pagar. "Yo nunca le dije al PP cómo me tenían que pagar, es el PP quien me dice a mi como me paga", ha señalado.

"Las empresas de Correa han trabajado con todo el PP", ha destacado el "hombre en Valencia" del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. 'El Bigotes' ha asegurado que los empresarios que trabajaban con Correa no tenían ningún tipo de reticencia en cobrar tal y como lo marcase la empresa empleadora y que el cobro "lo hacían con alegría y felicidad".

El empresario ha destacado que "jamás" ha mentido en sede judicial y que ha podido "callar" algunas cosas, y ha recordado que "la justicia debe ser igual para todos". 'El Bigotes' ha señalado que no ve que la justicia sea igualitaria y que "le llama poderosamente la atención" que el marido de la ministra de Defensa, Ignacio López del Hierro y Castillo, y el exgerente del PP gallego y "amigo personal de Rajoy, Miguel Ángel Piñeiro López, aparezcan en los conocidos como 'papeles de Bárcenas', "hasta en ocho o nueve ocasiones", y que nadie les llame a declarar.

Según 'El Bigotes', López del Hierro y Piñeiro "figuran como atizantes" en los papeles del extesorero. "Vienen a soltar el 'mondongo', y no vienen aquí declarar. No los he visto en un banquillo", ha destacado Pérez Alonso, que se ha preguntado "en qué comisión de investigación" o "en qué banquillo" están sentados ambos. "¿Qué privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte alguien qué hace en tanto papel?".

El empresario, en prisión por Gürtel y considerado número tres de la trama, ha negado que tuviera un despacho en Génova o que se reuniera con altos cargos del partido. 'El Bigotes' ha recordado que los populares todavía "le deben dinero" a las empresas del señor Correa y ha destacado que su relación personal con el presidente Rajoy, por entonces coordinador de campañas de los populares, era "cordial". "Yo con el señor Rajoy tuve prácticamente una relación de once meses", ha destacado.

Preguntado sobre las declaraciones de Correa, que señaló al presidente Rajoy como responsable de aprobar las campañas electorales de entonces en el PP, 'El Bigotes' ha destacado que cree que el empresario dijo la verdad.

Pérez Alonso ha asegurado que no es ético que exista una contabilidad en un partido político y que cree que todo el juicio de la Gürtel "no va a buen puerto" y que "no están todos los que son".