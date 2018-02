'El Bigotes', sobre la financiación ilegal del PP valenciano: "Los empresarios pagaban con alegría y felicidad"

El presunto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, donde ha ratificado su declaración en la Audiencia Nacional en la pieza de Gürtel en la que se está juzgando la financiación ilegal del PP valenciano. Así, ha reconocido que en la Comunitat Valenciana tenía hilo directo con el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, que les dijo que si querían cobrar debían hacerlo directamente de los empresarios y que la orden venía "de arriba", en referencia a Francisco Camps.

Pérez ha declarado: "Yo nunca le dije al PP cómo me tenía que pagar, es el PP el que me dijo cómo tenía que cobrar", para añadir posteriormente que los empresarios pagaban "con alegría y felicidad. No he visto a ninguno llorar". Así mismo, ha añadido que con la empresa de Francisco Correa "ha trabajado el PP de toda España".

Además, ante las preguntas del diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà acerca de la existencia de una red de favores entre empresarios y políticos con actividades como recalificación de terrenos, el responsable de Orange Market (la filial de la trama Gürtel en Valencia) ha comentado: "Yo no lo sé, pero si usted ve la lista de los empresarios y luego ve la lista de las obras públicas que les han dado en la Comunidad Valenciana, ve si han recibido más o menos".

También se ha referido al caso de los trajes, por el que fue juzgado -y declarado no culpable- Francisco Camps, Álvaro Pérez ha dicho: "un jurado le ha declarado inocente, una sentencia que ha sido ratificada por el Supremo y yo no pienso llevarle la contraria al Supremo". Respecto a Víctor Campos y Rafael Betoret, que se declararon culpables en esta misma causa, el responsable de Orange Market ha señalado que fue una "trampa" en la que les metieron Francisco Camps y Federico Trillo: "Les dijeron id para el juzgado que ahora voy yo, pero el señor Camps no fue".

Sobre el que fue president de la Generalitat también ha apuntado en otro momento de su declaración: "yo nunca he dicho que (Camps) haya metido la mano en la caja, he dicho que estaba puntualmente informado".

Del mismo modo, ha querido aclarar que "nadie se ha aprovechado de nada", así como: "yo no he corrompido a nadie, en todo caso ya eran corruptos". Y se ha referido a los actuales portavoces del PP, "son muy jóvenes y no tienen ni la más remota idea de lo que pasaba antes de que ellos llegaran".

"Engloba se lo llevaba todo"

Durante su comparecencia, el cabecilla de Orange Market ha insistido en que en Valencia no se ha llevado nada, "se lo ha llevado todo una empresa que se llama Engloba, que lo hacía todo en todas las consellerias". Así, ha puntualizado que esta empresa estaba muy bien relacionada "con mucha gente, con Esteban González Pons y con el hermano de Ana Michavila (el exministro José María Michavila)". "mientras nosotros nos llevamos siete concursos en siete años y medio, Engloba se llevaba 120 concursos al año, algunos de 15 ó 18 millones de euros".

Álvaro Pérez se ha referido también a otros dirigentes populares a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó. Sobre Juan Cotino, ha dicho: "nunca he sido amigo suyo, sólo tiene amigos en los altares", para puntualizar posteriormente que su abogado le ha aconsejado que no dijera nada porque está pendiente de juicio la causa por la visita del Papa a Valencia; de Ana Michavila, "me tenía entre ceja y ceja", y ha añadido: "los demás éramos víctimas suyos"; de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, condenada en Fitur, ha insistido en que es "una víctima importante, dramática... ella y todos los funcionarios de la pieza de Fitur". Sobre Alberto Fabra, Luis Díaz Alperi o Sonia Castedo, ha apuntado "los he conocido a todos".