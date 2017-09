Colau hará todo lo posible por permitir el voto ante la "cobardía" de Rajoy

Afirma que las prisas de JxSí "están dejando atrás a la mitad del país"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que defenderá la institución del Ayuntamiento y a sus trabajadores, pero hará todo lo posible para garantizar el voto el 1-O ante la actitud del Gobierno liderado por Mariano Rajoy, que tacha de inmovilista: "Lo que tiene Rajoy es cobardía por no querer escuchar al pueblo".

Lo ha dicho durante un acto en el parque Can Zam de Santa Coloma de Gramenet en que también han participado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, y la portavoz del partido, Elisenda Alamany.

Considera a Rajoy y su gobierno máximos responsables de la actual relación entre Cataluña y el resto de España, y ha dicho que respetará a la institución municipal y a los trabajadores que representa, pero no porque le presidente lo diga, sino porque "el Ayuntamiento es de todos".

"El enquistamiento absoluto en la relación entre Cataluña y el Estado es debido al inmovilismo del Gobierno popular demofóbico", ha afirmado la también coordinadora nacional de CatComú.

Si bien considera que el Gobierno central es responsable, cree que desde Cataluña las cosas no se están haciendo bien, porque ve prisa del Govern de JxSí para celebrar el referéndum, que no sólo se enfrenta a la actitud del Estado, sino que "dejan fuera a la mitad del país", algo que se ha comprometido a no permitir.

