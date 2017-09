En Comú lamenta el "acercamiento" del PSOE a PP y Ciudadanos por Catalunya: "Tiene que ser valiente y decidirse"

La propuesta de una "comisión de estudio" sobre el problema territorial de España lanzada el lunes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no convence al partido de Ada Colau. Desde el grupo parlamentario que lidera Xavier Domènech piden "concreción" a los socialistas y lamentan el "acercamiento" a PP y Ciudadanos antes que a ellos, reiteran su apuesta por el derecho a decidir y piden arrojo a Sánchez. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, también ha cuestionado la idea después de que ERC haya anunciado que no se sentará a la mesa.

"El PSOE tiene que decidirse y ser valiente si queremos afrontar los retos que tenemos por delante", aseguran fuentes del grupo parlamentario a eldiario.es. El grupo catalán, donde confluyen Catalunya en Comú (CatComú), ICV, EuiA, Podem y Equo, celebra que Sánchez se acerque a la propuesta del grupo confederal de crear una comisión sobre la crisis territorial. Una idea que su portavoz, Xavier Domènech, ya propuso en la reunión que mantuvieron con el grupo socialista y que dio como resultado la creación de una mesa de coordinación parlamentaria.

Entonces se puso de manifiesto la distancia que los separa en el tema catalán. Una distancia que, tras el anuncio de Pedro Sánchez, desde En Comú constatan. "No entendemos por qué no ha venido a hablar primero con nosotros si su intención era la de sumarse a nuestra propuesta", aseguran.

Ese acercamiento al PP y a Ciudadanos es analizado por los comunes como un alejamiento de la apuesta del PSOE por la "plurinacionalidad". "Intentar iniciar una comisión con prisas de la mano de las formaciones políticas que son el núcleo del problema al bloqueo de la situación entre Catalunya y España no solucionará el contexto actual", zanjan desde el grupo catalán.

La propuesta formulada el lunes por el líder del PSOE supone incluso un retroceso sobre la idea inicial. La comisión de estudio que ahora expone Sánchez no tiene efectos legislativos, sino que se trataría fundamentalmente de una mesa por la que pasen expertos con propuestas sobre el tema objeto de debate para después elaborar unas conclusiones.

Desde En Comú esperan que el PSOE concrete su propuesta. Para los comunes, primero es necesario reconocer "la crisis territorial" y "el agotamiento del Estado autonómico". Y reiteran su posición: "Cualquier nuevo modelo territorial debe pasar necesariamente por el derecho a decidir y el reconocimiento de la soberanía de las naciones".

La posición en el nuevo espacio catalán tampoco es unánime. Este viernes se hará público el manifiesto L'1-O no hi anirem (El 1-O no iremos), que ya fue presentado el pasado mes de julio y que ha reunido, según La Vanguardia, unas 300 firmas de apoyos.

El acto de quienes rechazan el apoyo de Catalunya en Comú a la consulta soberanista llegará un día antes de la reunión de la Coordinadora de CatComú que debe decidir precisamente cómo participa el nuevo espacio en el 1-O, después de que este órgano ya hubiera aprobado hace semanas que sí se iba a participar en lo que consideran una "movilización" más que un referéndum.