"En el Partido Popular no hay familias"

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la política, tras haber sido presidenta de la gestora del Partido Popular de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre por la corrupción, Cristina Cifuentes (Madrid, 1964) es candidata a las primarias que se celebran este domingo y en las que se le da como segura ganadora para la presidencia regional del partido. Pese a su rivalidad histórica con Aguirre, Cifuentes asegura que en el PP "no hay familias".

Aunque no consiguió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas como sus predecesores, Cifuentes cerró un pacto de investidura con Ciudadanos con el que obtuvo la presidencia de la Comunidad de Madrid pero que le ha obligado a establecer un "listón más alto" frente a la corrupción. Los casos " Gürtel o Púnica estaban generando mucha alarma social. Prueba de ello es el castigo electoral al que nos sometieron", admite.

Cifuentes asegura que "nadie cuestiona el liderazgo de Mariano Rajoy" en su partido y que no está en la carrera sucesoria. Sus anhelos ahora pasan por terminar la legislatura y poder presentarse de nuevo a los comicios autonómicos de Madrid en 2019.

¿Puede seguir más tiempo Pedro Antonio Sánchez al frente del Gobierno de Murcia?

Lo tiene que decidir él. Espero que este asunto judicial que acarrea se resuelva lo antes posible, como un buen número de querellas que ya se han archivado. Está complicado porque el PSOE ha anunciado una moción de censura.

Si fuera un consejero de su Gobierno, ya estaría fuera.

No sé en qué términos firmaron el acuerdo el PP de Murcia con Ciudadanos, aunque este partido aplica diferentes varas de medir según el territorio. En Andalucía hay un consejero imputado y no ha ocurrido nada; en el Congreso de los Diputados han presentado una proposición de ley donde fijan en la apertura del juicio oral cuando un político se debe de marchar. Madrid es diferente a Murcia porque las normas que nos hemos impuesto no nacen del acuerdo de investidura entre mi partido y Ciudadanos, son previas. Los diputados del PP hemos firmado un código ético donde nos comprometemos a marcharnos si hay una investigación formal en un asunto de corrupción. De todas maneras, en Murcia no hay un caso de corrupción, sino con algo que tiene que ver más con la gestión administrativa.

Usted tiene una postura más exigente con la corrupción que algunos compañeros de su partido.

Hemos tenido que fijar el listón muy alto, más que ningún otro partido y ninguna otra Comunidad Autónoma. Lo hicimos de manera voluntaria porque es verdad que en Madrid se han dado casos de corrupción importantes como Gürtel o Púnica que estaban generando mucha alarma social. Prueba de ello es el castigo electoral al que nos sometieron en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Además, estaba provocando una gran desmoralización entre nuestros afiliados. Hemos tomado medidas que quizás en otras circunstancias no habríamos tomado pero son consecuencias de los casos de corrupción de la Comunidad de Madrid.

Gürtel, Púnica... ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años?

No creo que los partidos sean corruptos, hay personas que se corrompen cuando tienen la oportunidad de gobernar, de aprovechar su posición para hacer negocios. No es algo que haya ocurrido solo en la Comunidad de Madrid, en Andalucía está el caso de los ERE. Lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid no es un hecho aislado. Desgraciadamente, en los últimos años hay personas que han decidido valerse de la política y de los ciudadanos para sus propios intereses.

Esperanza Aguirre dimitió como presidenta del PP, Ignacio González está imputado, Francisco Granados en la cárcel. ¿Es posible regenerar al PP?

El PP de Madrid ha pasado una etapa muy difícil, probablemente la más complicada como partido. Los casos Gürtel y Púnica han marcado la agenda de los últimos años. Desde que yo gobierno no ha habido ningún caso de corrupción. Los políticos tenemos que extremar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para tratar de impedir ese tipo de actuaciones.

Incrementar al máximo la transparencia es el mejor antídoto de la Administración contra la corrupción. En la Comunidad de Madrid en esta legislatura hemos hecho un trabajo importante. Según Transparencia Internacional, hemos pasado de ser la última Comunidad en el ranking de transparencia a ser la segunda. También estamos legislando mediante un plan completo de regeneración democrática. Medidas como la limitación de mandatos, la eliminación de los aforamientos, un régimen de incompatibilidades muy estricto, además de un código ético que aplicamos a los diputados del PP y a los miembros del Gobierno, y cuando se detecta algún caso actuar con la máxima rapidez.

Usted también tiene a algunos parlamentarios que están en la cuerda floja, como González Taboada, Bartolomé González, María José Aguado o Juan Soler.

Confío en todos los diputados del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid. No se pueden tomar decisiones en base a que alguien dice o si se rumorea. El PP de Madrid ha puesto el listón más alto mientras que otros partidos como el PSOE tienen en la apertura de juicio oral la línea para tomar alguna medida.

Tengo claro que si cualquier diputado del PP o miembro del Gobierno fuera investigado formalmente en un asunto de corrupción esta persona renunciaría a su cargo. Hemos asumido ese compromiso, pero no se puede exigir su salida mientras no haya esa investigación formal porque hay un rumor o un informe. Estaríamos contraviniendo no solo la presunción de inocencia sino lo que conforma nuestro Estado de Derecho.

¿Se ha tragado el sapo de David Pérez porque necesita el apoyo del alcalde de Alcorcón para el próximo congreso regional? Es difícil entender que una mujer como usted mantenga a un político que ha hecho unas declaraciones tan machistas.

David Pérez hizo unas declaraciones que mí me parecieron inaceptables. Así lo dije en su momento. Él ha pedido disculpas. Son unas declaraciones que hizo hace cinco años, hay que tenerlo en cuenta. Ha pedido disculpas, ha reconocido objetivamente que ni piensa eso ni debió decirlo. De todas maneras me sorprende la doble vara de medir que se utiliza cuando se habla de machismo. Me gustaría saber qué hubiera pasado con David Pérez si hubiera dicho lo mismo que Pablo Iglesias cuando dijo que azotaría a una periodista hasta que sangrara... Comentarios machistas hay en todos los partidos, no voy a justificar comentarios de nadie, pero no he visto que las mujeres de Podemos hayan afeado a Pablo Iglesias por sus palabras.

Que esté o le hayan colocado en la carrera para suceder a Rajoy, ¿le perjudica?

Yo no estoy en la carrera para suceder a Rajoy.

Por eso he utilizado la expresión le hayan colocado.

Si me han colocado que me saquen, porque no estoy en esa carrera. Sí me gustaría terminar la legislatura al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si tuviera que expresar algún deseo, me gustaría volver a presentarme a unas elecciones autonómicas en 2019 porque creo que sería el momento de preguntar a los ciudadanos si el trabajo de estos años se ha hecho bien y ha merecido la pena.

Entonces, ¿a qué se debió la avalancha de criticas de otros barones de su partido por proponer primarias a nivel nacional?

Es cierto que hubo personas que contestaron pero también encontré el apoyo de otras, como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que contemporizó ese debate. Estábamos proponiendo lo que siempre habíamos dicho, que cada afiliado pudiera votar. En cualquier caso, nuestra enmienda va a permitir que por primera vez en el Congreso regional cada afiliado pueda votar, algo que no ha ocurrido nunca en el PP de Madrid.

¿Por qué cree que algunos sectores del partido le acusan de ser de izquierdas?

No son sectores del partido, son opiniones aisladas. Son acusaciones que vienen de sectores de fuera del partido que están interesados en plantear dentro del PP un debate ideológico cuando no existe. Y mucho menos ahora, cuando acabamos de celebrar un Congreso Nacional. Defiendo la misma línea ideológica que defiende Mariano Rajoy.

¿A qué sectores se refiere?

No quiero hacerles propaganda. Solo hay que mirar quién está moviendo en redes sociales determinados posicionamientos.

En el Partido Popular, usted es más de María Dolores de Cospedal.

En el Partido Popular no hay familias. Puede haber personas que pensemos de manera diferente en determinados aspectos pero eso no te convierte en una familia. Los partidos no pueden ser sectas y, afortunadamente, en mi partido se permite la discrepancia.

Es verdad que tengo una relación muy buena con María Dolores de Cospedal pero también la tengo con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. No entiendo el empeño de algunos de alinear a unos u otros. Por encima está la fidelidad a nuestro presidente Mariano Rajoy, que es un líder que en el PP nadie cuestiona. En el último Congreso ha salido más reforzado que nunca, nadie discute su liderazgo.

Dice que lleva más del 90% del acuerdo con Ciudadanos cumplido. ¿Por qué es tan difícil para el Gobierno Rajoy cumplir lo que han firmado?

Llevamos un alto grado de cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos y del programa electoral, cerca del 90% en un año y medio. La situación a nivel nacional es diferente: Primero, Mariano Rajoy lleva muy poco tiempo gobernando, no se puede hacer una valoración del acuerdo cuando todavía no ha pasado ni un año. Segundo, para sacar adelante determinadas propuestas del acuerdo no basta con el concurso solo de Ciudadanos, se necesita el apoyo del PSOE, esto lo hace todo más difícil.

Hay una medida que ya ha puesto en tramitación como la limitación de mandatos pero en el Gobierno central es muy problemático, ¿por qué?

Es verdad que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha aprobado, ahora está en tramitación parlamentaria. Respecto a esa medida podría existir algún problema de constitucionalidad, para sacarla adelante es necesario el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Ahora la prioridad para el Gobierno de Mariano Rajoy es sacar un proyecto de presupuestos.

¿Cree que las Comunidades Autónomas deben competir en la rebaja de impuestos?

Todas las Comunidades Autónomas que pertenecemos al régimen común tenemos la misma normativa y capacidad para establecer algunas políticas fiscales. Me resulta sorprendente que el PSOE defienda un modelo federal de profunda descentralización y, sin embargo, cuando habla de política fiscal lo que quiere es centralizar y devolver competencias al Estado. No lo entiendo, me parece contradictorio.

Cuando el PSOE habla de armonizar, en realidad, quiere decir subir impuestos. Reivindico el derecho de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas que afectan a nuestra política fiscal y a aplicar una política fiscal baja.

¿No es un motivo de desigualdad en España que en los impuestos sean más altos o más bajos según la Comunidad Autónoma?

Lo que es desigual es que unas Comunidades Autónomas en vez de destinar recursos a la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales los destinen como hace el Gobierno de la Junta de Andalucía a aumentar las consejerías, de 11 a 13. No solo es el aumento de las consejerías, es el aumento de altos cargos y de puestos de libre designación. En la Comunidad de Madrid hemos reducido las consejerías a cinco y un 16% los altos cargos y casi en un 20% los puestos de libre designación. Solo pretendo que los ciudadanos paguen lo justo.

Uno de los problemas a los que se enfrenta su Gobierno es el penoso estado de las infraestructuras hospitalarias o de la Justicia. Las políticas de austeridad han sido un desastre.

Cada Gobierno tiene que gestionar según el momento que le toca. A mí me hubiera gustado que en las épocas de mucha prosperidad y vacas gordas se hubieran hecho inversiones importantes en el mantenimiento de los hospitales o que se hubieran abordado proyectos de compra de sedes judiciales. Me toca gestionar con lo que tengo. También quiero poner en valor la gestión que ha hecho en la Comunidad de Madrid por los Gobierno del PP, que indudablemente han hecho cosas muy buenas.

¿Qué le parece el movimiento en Podemos para designar a Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid?

Me parece que es una falta de respeto utilizar Madrid como parada en boxes. Uso esta expresión porque es la que utilizó el propio Errejón cuando, semanas antes de Vistalegre, empezó a correr el rumor de que podría ir de candidato a Madrid y dijo que Madrid no es una parada en boxes ni un intercambio de cromos. Ahora lo vemos. Me parece una falta de respeto que Podemos considere que Íñigo Errejón no es la persona más apta para ser portavoz en el Congreso y lo manden a la Comunidad de Madrid, como si fuera un campo de reeducación o en el gulag donde se manda al discrepante político.

Íñigo Errejón tiene dos años para patearse la comunidad de Madrid, para conocer la problemática de los 179 municipios. Que coja el metro para recorrerse los 21 distritos de la capital. Aparte de eso, me cae muy simpático, probablemente sea el hijo que toda madre quisiera tener.

También se ha publicado que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, podría ser el candidato a la alcaldía de Madrid. ¿Qué le parece?

Ese rumor lo habrán difundido los enemigos de Pablo Casado, que es uno de los principales valores del PP. En política cuando quieren quemar a una persona o sus posibilidades de que pueda ocupar un cargo se lanzan ese tipo de rumores. Sinceramente creo que en el PP no se plantea qué va a ocurrir dentro de dos años.

Usted se enfrenta este domingo en primarias por la presidencia del PP de Madrid con Luis Asúa, un candidato que estaba apartado de la primera línea de la política. ¿Cree que hay alguien detrás de él? ¿No le parece un tanto extraña su participación?

Yo no voy a decir nada del otro candidato. Es una decisión que tomé en el primer momento. Todo lo que se refiera a esa campaña interna lo voy a hacer en positivo. De mi boca no va a salir ni una sola palabra negativa, ni siquiera una palabra ambigua que se pueda entender como crítica.

¿Tiene sentido que haya primarias cuando hay tanta diferencia entre candidatos? Usted ha presentado 4.000 avales frente a los 90 de Luis Asúa.

Para nosotros estas primarias son históricas, es la primera vez que los afiliados pueden votar al presidente del Partido Popular de Madrid. Es evidente de que parto con ventaja desde el momento en el que como presidenta de la Comunidad de Madrid y por mi trayectoria soy más conocida, la política es así. De todas maneras, está siendo una campaña donde tenemos igualdad de oportunidades y ganará el proyecto que sea capaz de ilusionar a más gente.

¿Qué quedará del aguirrismo tras el próximo Congreso regional del PP de Madrid?

Llevo muchos años en el PP de Madrid y nunca ha habido familias. Si alguien ha querido crear una familia se ha equivocado.

Pero usted querrá diferenciarse de lo que ha sido la anterior etapa.

Defiendo el mismo proyecto ideológico que se ha aprobado en el último Congreso nacional del PP. Lógicamente recibo una herencia que, en términos generales, es positiva pero también el encargo corregir todo aquello que se hizo mal.

En cuanto a los equipos tanto al frente de la Comunidad de Madrid y en la gestora lo que he hecho es integrar a personas de toda procedencia que quieran trabajar en este proyecto. Provienen de distintas etapas del partido, desde la de Pío García Escuredo a Alberto Ruiz Gallardón o Esperanza Aguirre y también personas que trabajaron con Ignacio González.

¿Se reúne con otros presidentes de la Comunidad de Madrid?

Con Alberto Ruiz Gallardón, Pío García Escuredo y Esperanza Aguirre sí me he reunido alguna vez durante este último año y medio. Con Ignacio González no tengo ningún contacto.

Hace años la Comunidad de Madrid, con otro gobierno, financió a la asociación ultracatólica HazteOir. Ese grupo ha iniciado varias campañas contra usted.

No me tienen mucha simpatía. Me interesa bastante poco hablar de esa asociación, no quiero hacerles más propaganda. Lo de estos últimos días ha sido desmesurado, entre todo les hemos hecho campaña de publicidad que si la hubieran comprado en el mercado les habría costado mucho dinero. No quiero contribuir con mis palabras a que esta organización tenga un titular más. Ahora bien, con esa asociación como con cualquier otra desde la Comunidad de Madrid vamos a actuar con las leyes en la mano y con criterios jurídicos.

¿Qué le parece la acusación de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre presiones y amenazas de Podemos a periodistas?

Me parecen unas acusaciones graves. Me gustaría que se llegase hasta el final, pero tengo la sensación de que Podemos es una organización que tiene cierta bula, se le permiten cosas que a otros no se les hubieran permitido ni por asomo. Podemos hace una cosa que le sale bien con las redes sociales. Los líderes tiran la piedra y esconden la mano para, a continuación, aparecer el ejército de trogloditas que convierten el asunto en trending topic y te brean. Tiene que ver con crear opinión con crear tendencias y, sobre todo, buscan apabullar.

¿No cree que otros partidos también presionan a los periodistas?

Si es así, se tiene que condenar.