Espadaler (Units per Avançar): no queremos ni independentismo ni inmovilismo

El diputado de Units per Avançar y exconseller de CiU Ramon Espadaler ha asegurado hoy que su formación no quiere "ni independentismo, ni inmovilismo, ni Tabarnia, sino Cataluña", y ha destacado que su objetivo ahora es "ensanchar el catalanismo inclusivo que apuesta por recoser esta sociedad".

En un acto celebrado en el auditorio de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, donde Units per Avançar ha hecho balance de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 21-D junto al PSC, Espadaler ha señalado que "ahora se trata de comenzar un nuevo espacio del catalanismo, que sea centrado y no rupturista".

"Esta crisis nos ha dejado que el catalanismo ya no tiene representación, pues todo ha mutado hacia la opción independentista. Un independentismo que está atrapado entre Puigdemont, la CUP y la ley, y que difícilmente podrá formular propuestas de futuro", ha asegurado.

Espadaler ha destacado que "el pacto con los socialistas funciona impecablemente bien y ya estamos desplegando todos los acuerdos que hicimos en su día", y ha añadido que "tener una fuerza parlamentaria no solo nos da más capacidad sino también más responsabilidad".

"Tenemos que ser muy conscientes que hemos aportado mucho apoyo en forma de votos a la propuesta socialista, sobre todo de personas que como yo mismo nunca habíamos votado a los socialistas, pero que veíamos en ellos ese catalanismo moderado que respeta las leyes", ha señalado Espadaler.

El diputado de Units per Avancar ha asegurado que son "una fuerza catalanista que no hacemos apuesta por el independentismo, porque creemos que son responsables de habernos llevado a una situación grave", y ha añadido que "el eje central de nuestro discurso es la concordia y no pretendemos cambiarlo".

"Tenemos que hacer una buena lectura de los resultados de las elecciones. No se trata ya de reconstruir, sino de construir de nuevo. Si leemos bien lo que ha dejado la crisis profunda que hemos vivido es que se trata de comenzar un nuevo espacio del catalanismo", ha concluido Espadaler.