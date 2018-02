El Gobierno dice que "no tuvo nada que ver" con la designación de la jueza de Estrasburgo pese a que la propuso

El Gobierno se desentiende de la designación de la catedrática María Elósegui como jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, a pesar de que la propuso: "El Gobierno no tiene nada que ver con el nombramiento", ha despachado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sesión de control sobre la elección de la catedrática que ha defendido tesis homófobas.

El ministro ha obviado que el Gobierno propone al Consejo de Europa una terna para que sea la Asamblea Parlamentaria integrada por diputados de todos los países la que decida en una votación final previo paso por una comisión de expertos que evalúa a los candidatos.

El Gobierno cambió las reglas para evitar a la magistrada María Emilia Casas, que tenía intención de concurrir a ese puesto. El candidato del Ejecutivo de Mariano Rajoy era el expresidente del Tribunal Constitucional Fernando Pérez de los Cobos, que fue militante del PP; pero finalmente María Elósegui recabó más apoyos en Estrasburgo.

Además, el Gobierno dio el visto bueno al currículum de Elósegui, que estaba hinchado. La jueza defiende tesis homófobas y en contra del aborto. "Está claro que la homosexualidad produce patologías", defendió.

"Deberíamos felicitarnos porque por primera vez en la historia de España va a haber una mujer", ha respondido Catalá, que ha aprovechado para echar en cara a los socialistas su negativa a impulsar a Elena Valenciano al frente del grupo socialdemócrata y les ha reprochado sus "contradicciones".

"No hay justificación. No tiene perdón de dios. El bochorno es total", le ha recriminado el diputado del PSOE, Artemi Rallo: "Lo peor es que ustedes han sentado a una jueza integrista y homófoba –ha continuado–. ¿Qué necesita para tener un arrebato de dignidad y presentarle su dimisión al señor Rajoy visto que el no va a cesarle?".

"No acabo de entender qué le molesta de la señora Elósegui. ¿Que sea mujer, que sea progresista, que tenga ideas religiosas?", le ha contestado el ministro.

Catalá ha aprovechado también para echar en cara al PSOE el juez que propuso durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis López Guerra, quien ejerció como secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007 (ese mismo año comenzó su periodo de nueve años en el TEDH).

El titular de Justicia ha defendido el perfil de Elósegui frente al de López Guerra porque considera que le da "todas las garantías de estar del lado del derecho" y que "no compre el argumentario de los terroristas", ha espetado Catalá sobre la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la 'doctrina Parot'. López Guerra participó en esa sentencia y se posicionó a favor de condenar a España.