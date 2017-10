Mandatarios y políticos internacionales condenan la violencia policial en Catalunya

Líderes políticos internacionales están reaccionando en las redes sociales a los sucesos de Catalunya. Así, Charles Michel, el primer ministro de Bélgica (un país acostumbrado a las tensiones entre las comunidades flamenca y valona) afirma en su perfil de Twitter que la violencia "nunca puede ser la respuesta". "Condenamos toda forma de violencia y reafirmamos nuestra llamada para un diálogo político:

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) 1 de octubre de 2017

Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga y actual presidente en el Parlamento Europeo del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (el mismo grupo de la Eurocámara al que pertenece Ciudadanos) ha hecho un llamamiento a una "solución negociada" para el conflicto catalán: "Es el momento para rebajar la tensión. El único camino hacia adelante es una solución negociada", afirma Verhofstadt en su perfil de Twitter

It's high time for de-escalation. Only a negotiated solution is the way forward. Read my full statement on the #CatalanReferendum here pic.twitter.com/v1OMgFJFIj — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 1 de octubre de 2017

El líder socialdemócrata alemán, Martin Schulz, ha hecho una apelación al diálogo: "La escalada en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben desescalar y buscar el diálogo inmediatamente":

Die Eskalation in Spanien ist besorgniserregend. Madrid und Barcelona müssen sofort deeskalieren und den Dialog suchen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 1 de octubre de 2017

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha realizado varios tuits acerca de la situación catalana: "Algunas escenas de esta mañana en Catalunya son bastante impactantes y, con seguridad, innecesarias. Simplemente dejen votar a la gente".

Some of the scenes in #Catalonia this morning are quite shocking and surely unnecessary. Just let people vote. https://t.co/nM1KT8EHVS — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 1 de octubre de 2017

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha señalado en Twitter que "la violencia policial contra las ciudadanos de Catalunya es impactante". "El Gobierno español debe actuar y pararla de inmediato", añade el político británico.

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 de octubre de 2017

Igualmente, el escritor y comentarista británico Owen Jones, colaborador habitual del diario The Guardian, recoge en su cuenta de Twitter (en la que le siguen casi 700.000 personas) la reacción de varios bomberos encarándose con policías: "Bomberos catalanes defienden de la policía española a los votantes. Absolutamente asombroso":

Catalan firefighters defending voters from the Spanish police. Absolutely astonishing. pic.twitter.com/Gyb1qjN38J — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) 1 de octubre de 2017

En Francia, el presidente de la Asamblea, François de Rugy, ha afirmado que no hace falta buscar "quién está equivocado o quién tiene razón", sino que lo necesario es "buscar una solución":

Catalogne : il ne faut pas chercher qui a tort ou qui a raison, il faut trouver une solution. Il faut négocier. #Dimancheenpolitique — François de Rugy (@FdeRugy) 1 de octubre de 2017

El que fuera candidato socialista en las últimas elecciones presidenciales, Benoît Hamon, ha expresado en Twitter su preocupación: "En el corazón de Europa, estas imágenes de agresiones para evitar que la gente vote en Catalunya están llenas de significado y de amenazas".

Au cœur de l'Europe, ces images de violences pour empêcher les gens de VOTER en #Catalogne sont lourdes de sens et de menaces. — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 de octubre de 2017

Por otro lado, Jean-Luc Mélenchon, presidente del grupo parlamentario de la Francia Insumisa, ha afirmado: "El Estado español pierde la sangre fría. La nación no puede ser una camisa de fuerza".

L'État espagnol perd son sang-froid. La nation ne peut être une camisole de force. #Catalogne — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 1 de octubre de 2017

En Venezuela, destacadas figuras del chavismo como el ministro Ernesto Villegas y el diputado y exministro Diosdado Cabello, están tuiteando acerca de sucesos en Catalunya. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está haciendo eco de dichas reacciones en su perfil de la red social Twitter.

Desde Venezuela, nos preocupa la brutal violación de los DDHH en España, el pueblo Catalán está siendo agredido por la Policia Nacional!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 1 de octubre de 2017

"La violencia policial agrava la crisis entre Madrid y Barcelona. Los conflictos políticos deben resolverse mediante política", ha afirmado el europarlamentario griego de Syriza, Dimitris Papadimoulis, quien ha tuiteado en griego, en catalán y en castellano: