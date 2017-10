Así reaccionan la prensa y los mandatarios mundiales ante el 1-O

Las grandes cabeceras de la prensa internacional están siguiendo de cerca los acontecimientos que se están desarrollando este domingo en Catalunya. En general, los medios destacan las cargas policiales y la resistencia pacífica de los ciudadanos que han decidido intentar votar. También mandatarios internacionales, políticos, analistas, así como actores, deportistas y escritores se están pronunciando sobre lo que está ocurriendo esta mañana en las calles de Catalunya.

En Estados Unidos, la CNN abre su edición digital con un escueto y contundente "Caos en Catalunya" y cifra en más de 300 los heridos y contusionados en los enfrentamientos entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los votantes catalanes.

El diario The New York Times otorga su titular principal al desastre de Puerto Rico, pero en su portada también encontramos el siguiente titular: ' Los catalanes desafían a España e impulsan el voto por la independencia'

El rotativo estadounidense califica de "extraordinaria muestra de determinación" la actitud de los ciudadanos catalanes que hoy intentan votar

También en Estados Unidos, The Washington Post titula, igualmente en portada, enfatizando el empleo de balas de goma: ' La policía española dispara balas de goma cerca de un punto de votación catalán'.

El diario de la capital de Estados Unidos señala "Los catalanes han hecho frente a la lluvia y desafiado las órdenes de la policía de abandonar los centros de votación designados".

Personalidades del mundo de la cultura, como la autora de la saga de Harry Potter, J. K. Rowling, que cuenta con casi 13 millones de seguidores en Twitter, se ha hecho eco de un tuit otro usuario, en el que se afirma: "Sabes que vas perdiendo la razón en un debate, pelea o batalla en una cuestión de importancia nacional cuando para afirmarte acabas agrediendo a una abuela".

El diario británico The Guardian dedica su apertura el conflicto en Catalunya y dedica una cobertura en directo al seguimiento de los acontecimientos: "Referéndum catalán: 38 heridos entre informaciones del uso de balas de goma disparadas por la policía española" .

También la BBC dedica una cobertura especial por el 1-O: "Choques mientras votantes catalanes desafían a Madrid. La violencia estalla en la región española mientras la policía trata de frenar un referéndum de independencia prohibido", señala la corporación pública británica.

En Escocia, el rotativo independentista The Nationaldedica buena parte la portada de su edición digital a cubrir la situación en Catalunya y titula a gran tamaño: "Escenas impactantes de policías españoles tirando a votantes por escaleras y arrastrándolos por el pelo en su campaña contra el referéndum de independencia".

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha señalado en Twitter que "la violencia policial contra las ciudadanos de Catalunya es impactante". "El Gobierno español debe actuar y pararla de inmediato", añade el político británico.

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now.

Igualmente, el escritor y comentarista británico Owen Jones, colaborador habitual del diario The Guardian, recoge en su cuenta de Twitter (en la que le siguen casi 700.000 personas) la reacción de varios bomberos encarándose con policías: "Bomberos catalanes defienden de la policía española a los votantes. Absolutamente asombroso":

Los principales rotativos alemanes, Süddeutsche Zeitung y Frankfurter Allgemeine Zeitung, también abren sus ediciones de hoy con los disturbios en Catalunya: "Victoria del imperio de la ley y de la democracia", titula el Sueddeustche Zeitung, citando a un portavoz del Gobierno central.

Por su parte el Frankfurter Allgemeine Zeitung abre su edición con una foto de los disturbios: "Varios heridos en el despliegue policial en Barcelona".

También algunos líderes políticos internacionales están reaccionando en las redes sociales a los sucesos del día. Así, Charles Michel, el primer ministro de Bélgica (un país acostumbrado a las tensiones entre las comunidades flamenca y valona) afirma en su perfil de Twitter:

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain