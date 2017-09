Montero asegura que si Violeta Barba no fuese de Podemos sí saldría en "portadas y titulares" por el "botellazo"

Montero ha dicho estas palabras en declaraciones a La Cafetera, recogidas por Europa Press. "Me hubiese gustado a mí ver qué hubiese pasado si la Presidenta de las Cortes de Aragón no hubiese sido de Podemos, ya que hoy no sale en ninguna portada ni ocupa ningún titular", ha explicado.

Tras la reunión celebrada en Zaragoza, Barba recibió el impacto de una botella de agua llena que, aunque no le provocó lesiones, sí acentuó la tensión del momento. Según Montero, eran "nazis" los que estaban esperando a los políticos en el exterior del recinto para no dejarles salir.

"Se produjo una agresión y centenares de cargos públicos de Podemos, PNV o ERC que estábamos en la Asamblea estuvimos un tiempo retenidos en contra de nuestra voluntad porque no nos podían asegurar la salida", ha añadido.

REPRESENTACIÓN DE PODEMOS

Del mismo modo, ha informado de que los representantes estatales de la formación morada no estarán en Cataluña en el 1-O, aunque sí seguirán toda la jornada a distancia. "En Comú Podem estará allí, por lo que nos sentimos perfectamente representados", ha añadido.

También ha insistido en la necesidad de un referéndum pactado y con garantías, "algo imposible mientras el PP siga gobernando en España" y ha lamentado que, mientras el PP siga en el Gobierno, el país estará en una "deriva democrática".