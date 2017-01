Patxi López: "No me presento contra nadie"

"Me siento con fuerzas de reconstruir el PSOE". Así ha confirmado Patxi López su candidatura para liderar el PSOE, con el objetivo de "recuperar la unidad" y "el liderazgo" del partido. El diputado vasco, que cuenta con muchos de los apoyos que tenía Pedro Sánchez, ha asegurado que su decisión no va contra nadie: ni para cortar el paso al exsecretario general -como temen sus afines- ni contra Susana Díaz, a quien en las filas socialistas ven también como aspirante segura.

El exlehendakari no ha querido dar detalles sobre la conversación que mantuvo con Sánche este sábado -minutos antes de que trascendiera su decisión-. En su equipo están convencidos de que estarán en el mismo barco. "Espero sumar a Pedro y a miles de militantes", ha dicho en su presentación. En el entorno del exsecretario general reconocen que la maniobra ha sentado fatal.

"Esta no es una propuesta que hago para impedir que nadie se presente a la secretaría general. Al revés. La militancia tiene derecho a decidir", ha dicho sobre las críticas de los 'sanchistas' que creen que su paso "unilateral" al frente busca desactivar al exsecretario general. "No voy a dar ni un solo argumento para que alguien no sea secretario o no se vote a otra candidatura", ha dicho como una promesa de juego limpio para las primarias frente a Díaz.

López ha rechazado las "etiquetas en el PSOE": ni 'sanchismo', ni 'susanismo', pero tampoco 'patxismo'. También ha respondido a quienes creen que su candidatura busca lograr un acuerdo con la presidenta andaluza tras las primarias: "No vengo aquí a hacer pactos con nadie, vengo a exponer un proyecto y que la militancia decida. Voy hasta el final. Voy a defender aquel proyecto en el que creo".

Sin etiquetas, pero con el PSC

Lo que sí ha dejado claro es que pretende lograr un PSOE "unificado e integrado" después de la contienda. "La militancia tiene que ser capaz de escoger y decidir. Después de que la militancia haya decidido seamos lo suficientemente inteligentes para sumar". López no quiere que del congreso salgan "vencedores y vencidos". Los barones que le apoyan consideran que tiene mayor capacidad para gestionar el entendimiento con el resto dirigentes -fundamentalmente con la vieja guardia y los presidentes autonómicos- que Sánchez.

El expresidente del Congreso quiere que haya batalla para que la crisis no se cierre "en falso", pero ha lanzado una advertencia: el PSC tiene que estar en el PSOE. "No entiendo que el secretario general pueda ser elegido sin que ningún socialista catalán participe en esa decisión. Sería tremendo". Ha avisado de que se opondrá a esa decisión que en el equipo que aborda la relación entre PSOE y PSC tras la ruptura de la disciplina de voto en la investidura está "sobre la mesa". "Supongo que nadie está pensando en que eso pueda producirse. Lo digo desde la buena fe. Sería un error mayúsculo", ha insistido.

Justifica su abstención, pero dice que fue un "error"

El exlehendakari se ha pronunciado sobre una de las decisiones que le recriminarán con toda seguridad los militantes en el proceso de primarias: su abstención en el Congreso para dejar gobernar a Mariano Rajoy. " Fue un error abstenerse para darle el gobierno a Rajoy", ha afirmado López, que ha explicado que la acató porque así lo decidió el Comité Federal del PSOE, que es el máximo órgano de dirección.

No obstante, no está en sus planes rectificar esa decisión mediante una moción de censura en caso de que sea secretario general: "No se trata de mociones de censura sino de recuperar el espacio de la izquierda exigente y transformadora". López da por hecho que el PSOE seguirá siendo oposición esta legislatura, pero ha reclamado que sea "útil" en tres ejes: hacer frente al Gobierno, propuestas que definan al PSOE como alternativa a la derecha y medidas que vayan en la línea de la política de Estado. El primer paso: el rechazo a los presupuestos: "No veo a un PSOE apoyando unos presupuestos que vuelvan a recortar los derechos de la vida de millones de personas".

Guiños al establishment y a la militancia 'sanchista'

López se ha presentado como el candidato "oficial" con guiños al establishment socialista: "Asumo todo el legado del PSOE, tanto los aciertos como los errores", ha dicho el precandidato. Una de las críticas de la 'vieja guardia' a Sánchez es que tuviera complejos, según decían, como con su rechazo a la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Pero el diputado vasco, que pretende sumar a su proyecto "un equipo fuerte, personas preparadas que conozcan el partido y puedan defender las ideas socialistas", ha hecho también varios guiños a los militantes, que para los 'sanchistas' son un capital "intransferible" del exsecretario general. "Quiero hacer un partido activo, con un liderazgo colectivo en el que todos, desde el cargo más importante hasta el militante recién llegado", ha expresado.

"Plantearé una secretaría general que cuente con otros responsables del partido, que fomente el respeto entre compañeros y que apueste por la valía de cada compañero y cada militante -ha continuado-. Entendamos que el que critica no es un disidente, pero recuperemos el valor de la lealtad, de la fraternidad. Busco la unidad que nace del debate, no la uniformidad que sale de la imposición".

Un proyecto "autónomo" de Podemos

López ha articulado su discurso en torno a la vuelta a la socialdemocracia, "sin matices" y a los "principios clásicos" del socialismo. Así, quiere que el proyecto socialista sea "claramente de izquierdas" alejado de los planteamientos de los neoliberales. Ha hecho varios guiños a "derrotar a la derecha" sin acercarse a sus postulados. "No entiendo las terceras vías más que como la excusa de la izquierda para hacer políticas de derechas", ha expresado.

Durante toda su intervención ha hecho mención a los valores que en su opinión hay que recuperar en el PSOE y ha recordado algunas banderas como la igualdad, el feminismo, la educación o el laicismo y el progresismo.

El exlehendakari ha asegurado que los problemas del PSOE no se zanjarán con la elección de un nuevo secretario general sino que hay que ir "más allá", es decir, abordar el proyecto. "Tenemos que hablar los nuevos lenguajes, tenemos que ocupar los nuevos espacios conectar con nuevos sectores", ha expresado López que mantiene que el PSOE debe ser un proyecto "autónomo" respecto a Podemos: "No me gusta un PSOE que se define por su cercanía con una fuerza política u otra".