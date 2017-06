Sánchez se compromete ante Garzón a apoyar la despenalización de la eutanasia y la reforma electoral

Buena sintonía entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en su primera reunión tras la reelección del líder socialista. El dirigente de IU ha señalado que "la reunión ha ido bien", lo que ha considerado "importante" dada la relación histórica entre ambas organizaciones, que "había menguado como consecuencia de que la gestora decidió balancearse a la derecha". El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, también ha destacado la cordialidad del encuentro y la relevancia de que se produzca con IU, con quien, según ha recordado, siempre han tenido una estrecha relación.

Garzón ha informado de que Sánchez se ha comprometido a trabajar con IU y con Unidos Podemos para despenalizar la eutanasia en el futuro, pese a que este mismo jueves, y hace tres meses, el PSOE votará en contra de hacerlo ya. Ábalos ha explicado que los socialistas rechazarán la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos a una propuesta de Ciudadanos sobre muerte digna.

"No votaremos a favor lo cual no significa que no estemos de acuerdo con lo que plantea IU. Plantea la despenalización de la eutanasia. No estamos en contra, podemos ponernos de acuerdo –ha explicado el dirigente socialista–. La proposición a la que ofrece un texto alternativo IU no tiene nada que ver con la eutanasia. La de Ciudadanos tiene que ver más bien con los paliativos".

El PSOE quiere diferencia, por tanto, la muerte digna para pacientes y el "derecho de las personas" sin necesidad de que estén enfermos a morir. "No juguemos con las cosas", ha pedido Ábalos, para quien la regulación de la eutanasia puede requerir una ley orgánica y no la forma legal que tiene la propuesta que se debate este jueves en el Congreso.

De hecho, el PSOE asegura que ya tiene una propuesta de regulación y despenalización de la eutanasia que pretendía registrar en el Congreso. El 39º Congreso Federal lo aprobó en una de sus resoluciones. Ahora ofrece a IU que se incluya en el trámite de enmiendas, si es jurídicamente posible, a la de Ciudadanos o que trabajen en un texto "conjunto".

El coordinador federal de IU ha asegurado ante los medios que ha coincidido con Sánchez en la lectura del momento político y en la existencia de dos tipos de iniciativas a tomar: las urgentes y la importante. En las primeras, Garzón ha apuntado a la derogación de leyes del PP y a la aprobación de normas al margen del partido del Gobierno.

"Lo importante", ha explicado Garzón, "es echar al PP". "Hemos visto lo que significan las reprobaciones para el PP, absolutamente nada. Es el síntoma de un Gobierno al que no le importan ese tipo de acciones parlamentarias, pero sí le importa otras como una moción de censura", ha apuntado.

El líder de IU sin embargo ha constatado que "en el corto plazo" no existe opción de un acuerdo parlamentario para sacar a Rajoy de La Moncloa. "El PSOE nos ha dicho que el foco está en la derogación y la aprobación de nuevas leyes", ha zanjado Garzón.

Ahí sí se van a encontrar ambas organizaciones. Garzón, que mantiene su estrategia de marcar distancias con Podemos, ha explicado que Sánchez se ha comprometido a abordar la despenalización de la eutanasia en el trámite de enmiendas parciales que arrancará en el Congreso cuando este jueves el Pleno admita a trámite una proposición de ley de Ciudadanos sobre muerte digna. IU había planteado una enmienda a la totalidad para que el suicidio asistido deje de ser delito, pero será rechazada con la abstención del PSOE.

Garzón también ha informado de que Sánchez se ha mostrado predispuesto a estudiar una reforma electoral para "acercar al sistema a la máxima proporción posible". "El PSOE parece que está de acuerdo y que ya se ha comunicado a otros partidos", ha apuntado el líder de IU en referencia a la reunión que mantuvo Sánchez con Albert Rivera este miércoles.

El PSOE está de acuerdo en otorgar una mayor proporcionalidad al sistema electoral, aunque no concreta cómo se ejecutaría. "Ajustar cada vez mas la proporción a la realidad. Es un propósito", ha afirmado Ábalos, que ha recordado que ya existe en el Congreso una subcomisión en la que se aborda esa posible modificación legislativa.

El líder de IU y el del PSOE también han hablado sobre la inminente votación del techo de gasto. Garzón ha asegurado que Sánchez "ha sugerido que no lo apoyaría". El PSOE se inclina por el voto en contra del paquete presupuestario, aunque deja en manos de la Ejecutiva la decisión definitiva el próximo lunes. Previamente, responsables de economía socialistas se reunirán con Hacienda en un encuentro "informativo" en el que no pretenden poner encima de la mesa ningún aspecto para "negociar".

Defensa de los ediles de Madrid reprobados

El coordinador federal de IU ha dedicado una parte de la reunión, que ha durado unos 40 minutos, a explicar al secretario general del PSOE con detalle los hechos que han llevado a los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer a ser llamados a declarar "en concepto de querellados" el próximo mes de septiembre, lo que ha supuesto la reprobación de ambos en el Pleno municipal con los votos de PP, Ciudadanos y del PSOE.

El giro socialista, que se inclinaba por la abstención, se produjo después de que Pedro Sánchez pidiera su dimisión en una entrevista en televisión. Garzón ha señalado que Sánchez le ha reconocido que "no conocía la información con detalle" y que se ha comprometido "a interesarse".

Garzón le ha pedido a Sánchez que el PSOE no se deje "instrumentalizar por el PP para que no se conozcan los detalles de la corrupción del PP de Madrid".

Garzón ha recordado que Sánchez Mato es dirigente federal de IU y ha señalado que habrá una relación directa entre ambos líderes sobre este asunto.