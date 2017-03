Pedro Sánchez desobedecerá a la gestora en su propuesta de financiación al menos hasta el 1 de abril

Pedro Sánchez ya tiene respuesta al burofax que le envió el gerente del PSOE sobre las normas de financiación a las que debe acogerse: lo hará a partir del 1 de abril, cuando el Comité Federal convoque formalmente las primarias. Así lo ha expresado en una carta que destinada al gerente, Gregorio Martínez, y que ha publicado a través de su cuenta de Twitter.

Nuestra respuesta a la notificación por burofax de la gestora del @PSOE pic.twitter.com/8umycDCRo5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de marzo de 2017

El exsecretario general asegura que tiene "absoluta disposición a la colaboración leal con los órganos del partido y el acatamiento de las decisiones". Una de las decisiones que ha tomado la gestora -y que defiende mediante un informe jurídico elaborado por un catedrático independiente- es que los todavía precandidatos al liderazgo deben financiarse a través de donaciones que perciban en una cuenta compartida con el PSOE. Patxi López y Susana Díaz acatan el procedimiento desde el primer momento.

Sánchez considera que tiene argumentos para esperar a que el PSOE convoque formalmente el congreso el próximo 1 de abril para someterse al procedimiento que establece Ferraz, donde están convencidos de que el sistema de crowdfunding externo supone financiación ilegal del partido de acuerdo a la normativa vigente.

El exlíder socialista cree que hasta que el procedimiento no esté convocado, él no es precandidato formalmente. "Tan pronto como se convoque el proceso de primarias, y puedan entrar en vigor nuestras normas internas, y se me confirme mi condición de precandidato, no dudes de que mi equipo y yo personalmente, estaremos a lo que éstas establezcan", le dice Sánchez al gerente.

Además, recuerda que su financiación mediante crowdfunding se canaliza a través de una asociación sin ánimo de lucro y que él no forma parte de la misma. Así, dice que trasladará a la cúpula de ese organismo el burofax y que serán estos los que decidirán qué hacer: "Mi equipo te tendrá al tanto de su respuesta".

Sánchez también solicita una reunión al gerente para abordar el tema de la financiación y plantearle las dudas que tienen en su equipo al respecto. Una de las que alientan desde el 'sanchismo' es que las donaciones dirigidas a financiar una campaña se pueden considerar "finalistas" y, por tanto, incumplir la ley de financiación de partidos políticos.