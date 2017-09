La Generalitat responde a las detenciones publicando los puntos de votación del 1-O

La web oficial del referéndum, garantiespelreferendum.com, ha incorporado este jueves un buscador con los puntos de votación en el referéndum del 1-O. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que se daba a conocer esta información a través de su perfil de Twitter. Al sitio en internet también se ha incorporado un manual para los miembros de las mesas y una página de preguntas frecuentes.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv