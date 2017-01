Rafael Catalá, sobre el Yak-42: "No hay que pedir perdón porque no hay culpa"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, niega que el Gobierno tenga que pedir perdón a los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 porque "no hay culpa". "El Gobierno y el ministerio de Defensa de entonces no tuvieron culpa del accidente. Al pedir perdón, en términos coloquiales, parece que estés reconociendo tu culpa porque algo salió mal".

Así se ha expresado este miércoles en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, en la que ha respondido sobre las consecuencias de que Defensa asuma el informe del Consejo de Estado sobre el Yak-42 y que se comprometa a una nueva investigación sobre las causas del accidente.

El ministro de Justicia ha insistido en todo momento en la diferencia entre la responsabilidad administrativa y la culpa "en términos coloquiales". En palabras de Catalá, el dictamen del Consejo de Estado significa que existe "una responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos", pero no culpa: "Cuando las cosas funcionan con normalidad pero se genera un daño, hay que responsabilizarse por ello. Es distinto del concepto de culpa". Más tarde ha matizado que sí habría que pedir perdón "no por la culpabilidad, sino por no haber atendido a los familiares adecuadamente".

Si bien ha reconocido que el trato de los diferentes gobiernos con los familiares no ha sido el correcto, ha recalcado que eso habría ocurrido "con todos los gobiernos desde la fecha del accidente hasta el día de hoy" y no únicamente con el Partido Popular: "Parece que ahora algunos han descubierto ahora que les faltaban papeles. Si alguien ha descubierto que faltaba algo, lo podía haber denunciado en su momento. Llamarse a escándalo ahora, como están haciendo algunos, es bastante irresponsable". En este sentido, se ha comprometido a que el actual gobierno buscará "documentos que no han parecido hasta la fecha" y a que no parezca "que queremos echar tierra". Entre las promesas que María Dolores de Cospedal ha hecho a los familiares de las víctimas está encontrar los contratos que nunca fueron aportados a ninguna de las tres causas judiciales abiertas en su día.

El dirigente del PP ha defendido que Federico Trillo recupere su plaza en el Consejo de Estado porque no ha sido condenado y es su derecho como funcionario. Negárselo sería "añadirle una penalidad más". En sus palabras, "el señor Trillo ha sufrido mucho con este asunto. Es una persona que me consta que ha tenido la máxima disponibilidad, que ha trabajado mucho, y ha sufrido y sentido muchísimo el fallecimiento de los militares. Hacerle parecer como alguien que no es digno de recuperar su trabajo me parece desproporcionado".