Felipe VI confía en que el diálogo sobre Gibraltar permita una "fórmula aceptable para todos"

El rey Felipe VI ha afirmado este miércoles, en un discurso ante el Parlamento británico, que confía en que el "diálogo y el esfuerzo" entre los Gobiernos de Madrid y Londres sobre el contencioso de Gibraltar permitirá avanzar hacia "fórmulas que sean aceptables para todos los implicados".

En el acto de más trascendencia política de su visita de Estado a Reino Unido, Felipe VI ha hecho un repaso por las estrechas relaciones entre los dos países y entre las dos monarquías y ha reconocido que durante esa historia "rica y fructífera ha habido alejamientos, rivalidades y disputas", pero que la labor de los gobiernos y los ciudadanos ha conseguido "dejarlos en el pasado".

En ese punto, ha añadido: "Estoy convencido de que esta determinación para resolver nuestras diferencias será aún mayor en el caso de Gibraltar, y confío en que a través del diálogo y el esfuerzo necesarios nuestros dos gobiernos serán capaces de trabajar por fórmulas que sean aceptables para todos los implicados".

On Gibraltar, King Felipe of Spain says he's confident arrangements that are "acceptable to all involved" will be found pic.twitter.com/DoehYhgQJc