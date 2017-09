De la Serna dice que el Gobierno tomará decisiones "moderadas pero contundentes"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy que el Gobierno de España tomará decisiones "moderadas y proporcionadas pero contundentes" para hacer cumplir la ley en Cataluña, donde ha lamentado que su Ejecutivo "está en manos de la CUP" y "provocando el enfrentamiento" social.

De la Serna se ha manifestado así en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde ha insistido, a preguntas de los periodistas, en que el referéndum sobre la independencia en Cataluña "no se va a celebrar".

Ha confiado, además, en que la Diada, que considera un "preámbulo" de una cita declarada ya "ilegal", se celebre hoy en Cataluña con "normalidad" y que "se evite cualquier tipo de altercado y de acción violenta".

"En estos momentos estamos viendo día a día un Gobierno que está absolutamente volcado con la CUP, con los radicales, que está en sus manos y que está provocando el enfrentamiento en la sociedad catalana", ha afirmado De la Serna.

Frente a esto, ha incidido en el "contundente" mensaje del Gobierno de España y de su presidente, Mariano Rajoy, de que el referéndum "no se va a celebrar" y de que hará cumplir la ley "que es la primera obligación de un demócrata". "Porque la democracia no existe si no existe el cumplimiento de la legalidad", ha indicado.

El ministro de Fomento ha insistido también en el mensaje a los funcionarios y a aquellas personas "asediadas" por el Gobierno de Cataluña de que "la ley está de su parte" y de que el Ejecutivo español y las instituciones del Estado "van a responder".

En este sentido ha recordado los pasos dados ya frente al "auténtico disparate jurídico, social y político" que supone, según ha añadido, la ley de transitoriedad, que "no hay por donde cogerla" y que plantea, entre otros asuntos, la inmediata cesión de los bienes patrimoniales del Estado, ha recordado.

Esto supondría en el caso de su departamento, según ha añadido, la cesión del espacio aéreo, de los puertos, aeropuertos, infraestructuras viarias y de la gestión del ferrocarril "sin consultar a nadie". "Simplemente porque algunos optan por mantenerse al margen de la ley", ha concluido Íñigo de la Serna.