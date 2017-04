Susana Díaz responde a Pedro Sánchez: “La única vez que fui candidata gané y bien”

Susana Díaz ha contestado a Pedro Sánchez, que este lunes aireó el fantasma del ‘sorpasso’ de Podemos si la presidenta andaluza gana las primarias: “La única vez que fui candidata gané y bien”, ha expresado Díaz a su llegada al auditorio Paco de Lucía en Alcalá de Henares (Madrid), donde ha celebrado un acto con unos 700 militantes.

La presidenta andaluza ha verbalizado que el “respeto” hacia su rival -en su entorno aseguran que no van a entrar en el juego del ex secretario general-, pero le ha mandado un mensaje claro: “Le saqué diez puntos al PP y 20 a Podemos”, ha dicho sobre las elecciones andaluzas de marzo de 2015. Díaz se ha reído cuando los periodistas le han formulado la pregunta sobre las palabras de Sánchez, a quien ella acusa de haber perdido dos elecciones con el peor resultado de la historia del PSOE.

“Queremos volver a la Moncloa pero por la puerta principal, que es la que se consigue con el voto mayoritario de los ciudadanos”, ha dicho en una referencia a Sánchez sin citarle. El sector oficial del PSOE recriminó al exsecretario general que tratara de llegar al Gobierno “a cualquier precio”.

El argumento de la victoria es el que ha utilizado para responder a la pregunta de si se arrepiente de que el PSOE le diera el Gobierno a Mariano Rajoy: ha recordado que fue el que ganó las elecciones generales con mucha diferencia.

“Claro que es posible hacer las cosas de otra manera -ha dicho en alusión al Gobierno que está en manos de la derecha por la abstención de los socialistas- pero hay que hacerlo con la confianza de la gente”. La presidenta andaluza ha dedicado buena parte de su discurso a reivindicar la política que realiza desde el Gobierno de la Junta. Así, ha recordado que las matrículas universitarias son las más baratas de toda España.

"Los socialistas solo tenemos una bandera y es la bandera de la igualdad -ha afirmado-. Queremos ganar para seguir mejorando España. Estamos en condiciones de hacerlo, Tenemos que respetarnos primero a nosotros mismos, tenemos que hablar bien del PSOE". "Voy a necesitar mucha ayuda, mucho apoyo y mucha colaboración", ha reconocido Díaz.

"Levantaré la voz para defender este partido"

Díaz no solo ha tenido mensajes para Sánchez, también ha cargado contra Podemos. En el momento más emotivo del acto Díaz ha prometido que no permitirá que “el PSOE se entregue a nadie y sea lo que nunca ha sido” -una crítica que también hacen los ’susanistas’ a Sánchez, a quien acusan de querer ‘podemizar’ el partido-: “Levantaré la voz para defender la dignidad de este partido”, ha exclamado entre aplausos poniendo a todo el público en pie. Una de las críticas a Sánchez durante su mandato es que no defendió suficientemente al PSOE de los ataques de Iglesias.

La precandidata a liderar el PSOE ha acusado a Pablo Iglesias de tener una “actitud poco democrática” y de pretender “influir en los militantes socialistas”. Díaz ha reprochado al líder de Podemos el rechazo a los presupuestos del gobierno socialista en Castilla-La Mancha tras haber alcanzado un acuerdo.

“Es intolerable. Después de llegar a un acuerdo con el PSOE para revertir el daño que había hecho Cospedal, con alevosía y nocturnidad, se fueron al Parlamento para votar de la mano de la misma derecha de Cospedal y el PP”, ha denunciado Díaz, que asegura que lo hicieron para “regodearse” de que lo hacían por el posicionamiento político del presidente socialista, Emiliano García-Page.

También ha criticado que los de Podemos hagan declaraciones sobre el proceso orgánico del PSOE. “Es intolerable que saquen un autobús como la derecha más rancia”, ha dicho sobre la campaña de Podemos, que denuncia la “trama” con un autobús en el que colocan a personajes vinculados con tramas de corrupción y también al expresidente Felipe González: “¿No es eso quiere influir en la voluntad libre?”. “No me van a callar”, ha sentenciado Díaz.