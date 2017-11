Vara dice que el exprimer ministro belga "no sabe quién era Franco" y pide defender a Rajoy de este tipo de ataques

El presidende de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy durante su participación en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, que el exprimer ministro "no sabe quién era Franco" por haber asegurado que Mariano Rajoy se ha comportado como un "franquista autoritario". Además, Vara ha pedido "defender" a Rajoy cuando se pone en duda su capacidad democrática.

Al ser preguntado por las declaraciones realizadas ayer por el exprimer ministro belga Elio Di Rupo, en las que calificó como "franquista autoritario" el comportamiento del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, Fernández Vara ha dejado claro que "ese señor no sabe quién era Franco".

También se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro del Interior belga, Jan Jambon, quien ayer afirmó que España ha ido muy lejos y pidió que intervenga Europa. Ante este tipo de declaraciones Fernández Vara ha pedido que no se permita que se esté jugando con la visión de la democracia en España.

"Tenemos que tener conciencia de que tenemos una de las Constituciones más democráticas y más avanzadas del mundo y con un derecho más garantista, porque lo que dice un juez se recurre y luego lo revisan tres o cinco (jueces) y lo que digan ellos se puede recurrir y se puede llegar a amparar por el TC", ha argumentado.

VISIONES INTERESADAS SOBRE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Y en este sentido ha pedido que no se acepte "como válido" lo que se esté diciendo porque "en algunos casos son visiones interesadas". "No debemos aceptar bajo ningún concepto que nadie intente marcar diferencias con la democracia en España y si alguien se mete con el presidente del Gobierno y duda de su capacidad democrática tiene que estar todo el mundo a su lado y defenderle, porque no se están metiendo con él, se están metiendo con el presidente del Gobierno de todos los españoles", ha apostillado.

En opinión del presidente extremeño, en España, de puertas a dentro de casa "tener diferencias", pero considera que "de puertas de casa para afuera" hay que estar en la "defensa de la legalidad y de la Constitución sin dudarlo".

En cuanto al hecho de que Bélgica haya dejado en libertad al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, pone de manifiesto que queda mucho por construir en Europa.

"He dicho siempre que Europa se olvidó de sí misma en todo lo que no tiene que ver con la Economía y nos olvidamos de hacer una política de Defensa y seguridad que debería de haber sido la primera política en Europa y ha pasado a ser la última", ha dicho para añadir acto seguido que también quedan cosas en Europa por hacer en "materia de Justicia".

Para Vara no es "razonable que haya esa disparidad de criterios", aunque también ha querido precisar que se están juzgando dos hechos diferentes en España y en Bélgica. En este último país, ha recordado, lo que hay es un "proceso de extradición en marcha, no el fondo de la cuestión". Sin embargo, cree que si se estuviera juzgando el fondo de la cuestión, podría ser diferente.