Las críticas obligan al Gobierno de La Rioja a retirar una campaña por el 8M que reivindicaba que "todos los hombres no son iguales"

El Gobierno de la Rioja, del Partido Popular, ha lanzado una campaña por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, poniendo el foco en que "todos los hombres no son iguales". Literalmente así lo han expresado en un cartel que formaba parte de una estrategia "para visibilizar la importancia de alcanzar la igualdad real", según ellos.

Que de todas las formas para reivindicar el dia de la mujer trabajadora el Gobierno de la Rioja haya preferido marcarse un Not all men dice mucho de las prioridades que se tienen. pic.twitter.com/eQdCq6nBZM — Andy asadaf. (@asadafyo) 28 de febrero de 2018

Horas después y tras las críticas suscitadas en redes, el Gobierno de La Rioja ha comunicado que retiran el cartel porque consideran que "no ha sido capaz de trasladar adecuadamente" a la sociedad los mensajes que pretendía. Afirman que querían "corregir tópicos haciendo especial hincapié en la educación en igualdad y en la corresponsabilidad" y buscaban un tono "inclusivo y didáctico". Inciden en que entienden que todo debe sumar hacia "la visibilización de las desigualdades a las que las mujeres".

El lema "todos los hombres no son iguales" iba acompañado de la coletilla "antes de hablar, piensa". El cartel se englobaría en una "sensibilización que ha consistido en el diseño de un cartel para visibilizar este día", según describieron en la presentación de la programación, de la que también destacan actividades infantiles, conferencias o talleres; eldiario.es se ha puesto en contacto con el Gobierno riojano pero por el momento no ha obtenido respuesta.

En la web del Ejecutivo dirigido por José Ignacio Ceniceros especifican que de los letreros se han impreso 1.000 unidades que se iban a ser o han sido repartidos por "ayuntamientos, consultorios de salud, centros educativos y comercios de toda La Rioja". No es el único de la tirada: otro indica que los hombres "sí saben planchar" y "sí lloran", y otro que la mujer "no es el sexo débil". El comunicado del Gobierno no especifica además si han sido todos retirados, como había exigido la coordinadora riojana de la huelga convocada para el 8 de marzo.

El PSOE regional ha expresado su "absoluta disconformidad" con los carteles, según informa el diario La Rioja. "Nada tienen que ver con la situación de desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad, ni buscan promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", señalan. Consideran la idea "muy alejada del ideario feminista", "inadecuada y ofensiva" y no cuenta con "ningún encaje" en el contexto del 8 de marzo, por lo que también exigían su retirada.

Podemos también lo ha criticado: "Extraña forma de promocionar el día de la mujer". IU ha calificado al Gobierno de "machista, reaccionario y patriarcal" que quiere "ir de progre" y "pasa lo que pasa".

"Todos los hombres no son iguales" o "piensa antes de hablar". Este es el cartel del Gobierno de La Rioja que culpabiliza a las mujeres. Extraña forma de promocionar el Día de La Mujer @lariojaorg #8Marzo pic.twitter.com/ImQvsJE9Vg — Podemos La Rioja (@Podemos_LaRioja) 28 de febrero de 2018

Cuando eres un gobierno machista, reaccionario y patriarcal como @lariojaorg y quieres ir de "progre" pasa lo que pasa. https://t.co/Lxxo1KIroK — IU La Rioja (@iurioja) 28 de febrero de 2018

CCOO, según el mismo periódico, también ha expresado su indignación en una nota: "No podemos permitir que nos sigan invadiendo con mensajes de este tipo en los que unas veces más sutilmente que otras se nos dice a las mujeres que cuidemos aún más nuestro comportamiento ya que éste genera machismo. Pues miren, no. El machismo, la violencia contra las mujeres, no la generamos las mujeres, la provocan y la mantienen interesadamente quienes copan el poder: los hombres".

Otras usuarias y usurios de redes lo han calificado de "not all men" (forma de victimización que se aplica a los hombres que insisten en que "ellos no son machistas") y de "mansplainning" (hombres que explican a mujeres cosas que ellas ya conocen; en este caso, el feminismo y la huelga).