¿Qué es Tabarnia, la ocurrencia que critica el independentismo catalán con otro movimiento independentista?

Cartel de la comunidad autónoma de Tabarnia Bcnisnotcat.es

El auge del movimiento independentista en Catalunya ha llevado a una plataforma ciudadana "surgida desde abajo" a plantear la independencia de una zona del territorio catalán a la que han bautizado como Tabarnia. Una zona de la que forman parte Barcelona y Tarragona.

Con este nombre, la Plataforma per l'Autonomia de Barcelona (Barcelona is not Catalonia), promotora de este imaginario, pretende distinguir los territorios costeros de Barcelona y Tarragona del resto de la comunidad autónoma a la que pertenecen. Una unión que se basa en "las características y anhelos comunes" de ambas regiones contra el proceso soberanista catalán.

En una entrevista publicada en elmagacin.com, la presidenta de la plataforma, Carla Arrufat, aseguró que no permitirán que se les aísle dentro de Catalunya: "Prefiero una Barcelona fuera de Cataluña a una Barcelona fuera de España. No permitiremos que nos aíslen. No es que no queramos ser catalanes es que no nos están dejando otra opción que separarnos de Cataluña".

"Quieren quitarnos nuestro documento nacional de identidad, quieren levantar una frontera, quieren quitarnos nuestros derechos como ciudadanos españoles, quieren acabar con nuestra industria turística, quieren enemistarnos con toda España, quieren arruinar a nuestros clubs deportivos, quieren decirnos en qué lengua debemos estudiar, en qué lengua debemos comunicarnos con las administraciones públicas. ¡Basta ya!", aseguran los promotores de Tabarnia en su página web ( www.bcnisnotcat.es).

En los próximos días veréis que los independentistas se empiezan a poner nerviosos. Al principio será sorpresa, luego incredulidad, luego risa, después estarán desconcertados, tendrán miedo y por último nos odiarán. Calma. En #Tabarnia estamos trabajando, atentos al 2018... +=+= — Bcnisnotcat (@Bcnisnotcat_) 25 de diciembre de 2017

Para acabar con esta "amenaza del independentismo", la plataforma pretende promover un 'Tabarnexit', una salida de Barcelona y Tarragona de Catalunya como comunidad independiente dentro de España. Una imaginaria escisión que ven como una alternativa a las "consecuencias catastróficas" que, según ellos, podría provocar una separación de Barcelona y Tarragona del resto de España.

"El 'Tabarnexit' es la respuesta lógica de un territorio que se ha visto y que se ve amenazado por el independentismo y que busca desesperadamente evitar las consecuencias catastróficas de una separación de Barcelona y Tarragona de España", aseguran.

De momento ya han lanzado un cartel en el que reclaman la autonomía de la región. Un cartel en el que puede verse a un ciudadano 'barriendo' al expresident, Carles Puigdemont, al exvicepresident, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al expresident, Jordi Pujol, del territorio de la comunidad autónoma de Tabarnia.