Plataforma Educación: cuando la parodia consigue convencer a los parodiados

Las formas en las que la realidad, la ficción, la propaganda y el humor se mezclan en Internet parecen infinitas. En un contexto muy sensible de

Por otro lado, cada vez existen más mecanismos para desvelar bulos ( Maldito Bulo es un ejemplo) y la lucha por desacreditar estas prácticas va en aumento. Por eso resulta fascinante el caso de la cuenta parodia en Twitter que ha conseguido mantenerse camuflada en el entorno digital del partido de ultraderecha VOX y sus simpatizantes en Asturias durante más de dos años. La cuenta Plataforma Educación, utilizando argumentos paródicos que imitaban las opiniones contrarias al reconocimiento del bable como lengua cooficial en Asturias, se ha convertido casi en una referencia precisamente para aquellos a los que intenta parodiar. Como indica Pablo Batalla en La Voz de Asturias: " Un troleo de antología"

Ayer, Plataforma Educación lanzaba un hilo donde explicaba que todo era guionizado y explicaba el bulo: "No somos ninguna plataforma de padres. De hecho ni somos: soy. Hice esta cuenta de Twitter hace un par de años para reírme de los payasos (…) Llevo más de dos años utilizando esta cuenta para poner payasadas y ver cómo retrasados mentales como vosotros me las aplaudís cuando me aburro. Aprovechando el tema de la oficialidá llevo más de dos meses poniendo barbaridades y payasadas a cuál mayor a ver hasta dónde tragábais”.

El contexto en el que esto se enmarca es el de VOX y su colectivo de agitación simpatizante el Club de los Viernes tratando de desacreditar la oficialidad del lengua asturiana como segunda lengua en Asturias. Por ejemplo, una cuenta llamada @CooficialidadNo lanzaba hace unos meses un mensaje racista donde aseguraba que la cooficialidad contribuirá a hundir la economía asturiana hasta el punto de obligar a los asturianos a comer hierba…

Quizás el punto álgido del bulo es la publicación por parte de Plataforma Educación de un tuit donde acusaba de adoctrinamiento sobre la cooficialidad en las aulas de colegios. El bulo consistía en que en un instituto de Gijón, a los alumnos de 1º de la ESO de la asignatura de Cultura Asturiana se les había obligado a leer Faer Asturies: La política llingüística y la construcción frustrada del nacionalismu asturianu (1974-1999), un ensayo escrito por el historiador estadounidense Patrick W. Zimmerman y publicado hace algunos años por la editorial en asturiano Trabe.

Lo que ocurre es que la propia cuenta de Plataforma Asturias ha desvelado que es una simple tesis doctoral: “El tema está en que este miércoles buscando un libro en la estantería me encuentro con el famoso 'Faer Asturies', que ni es una guía para la creación de un futurible Estado asturiano ni el señor @pkwzimm es el ideólogo del 'nacionalismo asturiano último', como ya leí a un tarado. Es simplemente la tesis doctoral de este señor sobre un movimiento político. No significa que él apoye dicho movimiento ni mucho menos que sea el ideólogo. Pero claro, explícale tú esto a este tropel…”.

La indignación fue tal en el entorno de VOX e hicieron tanto ruido que el propio Hermann Tertsch también se sumó a la denuncia: “¡Ya vale de ofensas! ¡Ya vale de atentados y de perseverar en lo peor!”, exclamaba en su cuenta de Twitter el 18 de enero. La cuenta de @CooficialidadNo se sumaba también diciendo “la cooficialidad es la excusa, la batasunización es el objetivo”. El asunto llegó a varios medios, como por ejemplo, OK Diario, que titulaba: “ Alumnos de Gijón obligados a leer un libro sobre Asturias como nación diferente de España”.

El hilo continúa recogiendo capturas de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp mantenida con Javier Jové Sandoval, socio fundador del Club de los Viernes. En la misma, no solo Jové habría aceptado usar la mentira como herramienta política sino que habría estado a punto de apoyar un falso ataque en un evento para desacreditar al movimiento a favor de la oficialidad de la lengua asturiana.

En definitiva, al margen de los detalles que haya que corroborar y de la presumible lucha de precisiones y legitimidades documentadas, lo cierto es que esto supone un caso muy interesante dentro del entorno mediático que vivimos. De cómo las fake news pueden incluso combatir a las fake news. Desvelar los mecanismos de la ficción siempre fue una herramienta para cuestionar cómo se cuentan las historias. Lo que esta cuenta de Twitter ha hecho es poner en evidencia los mecanismos por los que algo en un contexto fuertemente ideologizado se termina convirtiendo en noticia y la importancia de rastrear bien los hechos en busca de datos, pruebas, documentos que certifiquen la veracidad de nuestras acalarodadas afirmaciones en redes.