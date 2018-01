Del supermercado en Madrid a cantar Rigoletto en la Ópera de Londres: el día más intenso de una soprano española

La enfermedad de la soprano principal de la ópera Rigoletto representada en el Royal Opera House de Londres activó las alarmas: tenían 36 horas para encontrar sustituta. Mientras, la cantante española Sabina Puértolas estaba haciendo la compra en un supermercado de Madrid. Sonó el teléfono y le ofrecieron una oportunidad envenenada: tenía un día para coger un avión a las 8 de la mañana, ensayar durante 3 horas justo antes de la representación y salir al escenario como Gilda, la protagonita de Rigoletto.

Esta es la historia que cuenta hoy el equipo británico del diario Wall Street Journal, que ha hablado con Puértolas. "Me llamó mi agente y me preguntó: ¿estás enferma? Y yo dije "no, ¿por qué?". "Vas a cantar Rigoletto en el Covent Garden". "¿Qué? ¡No!". Así explica la cantante española el momento en que se enteró del encargo. No era la primera vez que actuaba en el Royal Opera House y Puértolas es una de las sopranos más importantes de España que ya había representado Rigoletto en otras ocasiones, "pero normalmente se ensaya durante cinco o seis semanas; aquí tuve tres horas".

El público reconoció el esfuerzo y fue generoso en aplausos al finalizar el espectáculo, a pesar de la decepción inicial por no encontrar a la estrella prevista. Puértolas rompió a llorar tras el día más intenso de su vida.