El Congreso pide financiación pública específica para el cáncer infantil

La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad instar al Gobierno a revisar en las convocatorias públicas destinadas a financiar la investigación y ensayos clínicos los criterios de selección para que se financien adecuadamente los proyectos solventes en cáncer infantil.

La iniciativa, una transaccional pactada entre PP, PSOE y Ciudadanos, solicita también evaluar y promover las técnicas de diagnóstico y los tratamientos oncológicos infantiles con agentes biológicos más específicos y potencialmente menos tóxicos, respetando, en todo caso, las autorizaciones legales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Asimismo, han pedido aumentar la creación de centros especializados y unidades oncológicas pediátricas especializadas para los distintos tipos de cáncer infantil, centralizando esfuerzos y garantizando la atención adecuada de los pacientes, en el marco del procedimiento de designación del centro de referencia.

El texto acordado pide también que todas las unidades de oncología infantil cuenten con una unidad de seguimiento que trabaje de manera coordinada con el médico de familia en el seguimiento e identificación precoz y tratamiento de problemas médicos asociados al tratamiento recibido.

Propone, asimismo, mejorar el sistema de derivación de enfermos entre comunidades autónomas y consensuar con estas la posibilidad de incluir las distintas variantes del cáncer infantil de manera desagregada en los registros poblacionales de cáncer para facilitar la transmisión de datos.

En la defensa de la proposición no de ley inicial, la diputada socialista Aurora Flórez ha señalado que el cáncer es la primera causa de mortalidad infantil en Occidente y ha incidido en que se trata de un fenómeno radicalmente distinto al de los adultos. "Es aleatorio e imprevisible".

Dentro de los tumores cerebrales, la parlamentaria se ha referido al glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), el que más frecuentemente se da en el tronco cerebral.

Se diagnostican entre veinte y treinta casos al año de DIGP en nuestro país y solo un 30 % de afectados alcanzarán el primer año de vida tras el diagnóstico, mientras que únicamente un 10 % llegará al segundo año.

Tanto para estos pacientes como para los niños enfermos de cáncer en general, el incremento de la investigación es su mayor esperanza, ha señalado Flórez, quien ha lamentado el poco interés comercial que existe en los fármacos destinados a luchar contra el cáncer infantil, debido a su baja incidencia en la población, lo que dificulta su investigación tanto pública como privada.

En la defensa de una enmienda del PP, Eduardo Fernández ha narrado cómo se sintió el día que le dijeron que su hijo, de unos meses de edad, tenía un tumor. "Nadie está preparado para eso".

"Y en medio de ese sinsentido, tratar de sonreír, de jugar, de que todo siga en una situación de normalidad. Eso no me lo ha tenido que contar nadie; afortunadamente lo que no me han tenido que contar es que mi hijo no se haya ido", ha señalado.

El diputado popular ha apelado a la obligación de los parlamentarios de sobreponerse a la emotividad y de "quitar trabas" para llegar a un acuerdo.