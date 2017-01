La ministra de Sanidad admite que estudiará modificar el copago de los pensionistas que cobran más de 18.000 euros

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha dicho este martes que "no se va a subir el copago" a los pensionistas tras anunciar que pensaba actualizarlo para los que ingresaran más de 18.000 euros al año pero sí que está abierta a estudiarlo.

Montserrat ha aprovechado una entrevista en TVE para tratar de desactivar sus palabras del lunes, esa vez en una radio: "No alarmemos a los pensionistas", ha dicho en lo que ha llamado mensaje de "tranquilidad". De hecho, se ha enmendado al asegurar que "en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico. No está previsto el incremento del copago para los pensionistas con rentas de 18.000 euros", ha subrayado.

La ministra ha expresado esta mañana que como "esta es una legislatura de grandes oportunidades, grandes acuerdos, grandes diálogos, estoy abierta a escuchar qué dicen los expertos".

Y luego ha añadido que revisar la aportación económica de los jubilados podría significar "que les bajes a los que tienen menos". Sin embargo, no se baraja la posibilidad de eliminar el copago para los retirados con rentas por debajo de ese umbral de los 18.000 euros que está en el tope de 8 euros mensuales.

Sobre el aborto de menores maltratadas

En diciembre, en comisión parlamentaria, Dolors Montserrat explicó que también estaba dispuesta a revisar la obligación de que menores víctimas de malos tratos precisaran del permiso del maltratador para interrumpir su embarazo.

Esta medida fue introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en su reforma de la ley del aborto pero, minutos después, la ministra se desdijo a sí misma y afirmó: "El PP no va a cambiar ni un ápice sobre el posicionamiento sobre el aborto, que quede bien claro. No asumo cambiarlo".