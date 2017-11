La PAH sale a la calle en todo el país para reclamar la dación en pago: "Queremos vivir tranquilos"

En Madrid, Barcelona, Valencia, Burgos, Málaga... Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han vuelto a salir a la calle en varias ciudades para reivindicar una de las medidas que contenía la ILP que presentaron en el año 2013, la dación en pago retroactiva para " eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado".

En Madrid y Barcelona se han manifestado en la sede del BBVA, en Valencia lo han hecho frente a la sede del PP regional después de que el Gobierno de Mariano Rajoy recurriese ante el Tribunal Constitucional dos artí culos de la ley valenciana de vivienda y de pobreza energética.

"Exigimos que la dación sea retroactiva para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida", apunta la PAH en un comunicado.

Los activistas que se han manifestado en la sede central del BBVA en la capital han reclamado que la "gente necesita tranquilidad mental" para seguir con sus vidas. "Queremos vivir tranquilos", repetían el medio centenar de manifestantes que se han concentrado este miércoles, entre ellos un grupo de mujeres que han ocupado un piso de este banco en el barrio de Orcasitas.

Gregoria Barrena es una de ellas, convive en este inmueble con su marido y sus cinco hijos. Asegura que llegó a él hace cuatro años tras vivir en una furgoneta con su familia. Por ahora la amenaza de desahucio está paralizada pero ha acudido este miércoles a la concentración para solicitar una alquiler social que le de estabilidad a su familia en un domicilio.

Gregoria, una de las activistas que se ha manifestado en Madrid

" Si me echan, me quedo en la calle. No me niego a pagar pero no encuentras nada que baje de 500 euros y en mi familia cobramos 700 euros", reseña esta mujer. Fuentes del BBVA aseguran que mantienen relaciones con los representantes de la PAH, ante casos como el de Gregoria aseguran que "los ponen en conocimiento de la administración".

La concentración de Madrid ha durado solo una hora porque han salido con el compromiso del banco de reunirse con ellos la próxima semana para escuchar los casos que les quieren poner sobre la mesa. Por su parte, desde el BBVA aseguran que tenían un encuentro programado con la plataforma esta semana y ha sido pospuesto a petición del colectivo social.

La PAH se manifiesta en la sede del BBVA en Madrid

En el comunicado difundido por la plataforma han recordado que " el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias".

Además, recuerdan que la ONU dictaminó que España violó los derechos de una familia desahuciada que acabó durmiendo en un coche porque las administraciones no le dieron ninguna alternativa. En ese fallo e l Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció " un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional", que expira el próximo mes.

Con la acción celebrada este miércoles, la PAH quiere volver a poner en el debate público las medidas de la Ley de Vivienda de la PAH , u n texto de ley que aseguran que han presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso.