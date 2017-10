Un exdirector de la campaña de Trump se entrega al FBI por la investigación de la trama rusa en las elecciones

El exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, se ha entregado esta mañana en las oficinas del FBI en Washington horas después de que se le comunicara que iba a ser procesado. También se ha entregado Rick Gates, uno de sus antiguos socios.

Según el New York Times, Manafort y Gates son las dos primeras personas que se enfrentarán a cargos en la investigación dirigida por el consejero especial Robert Mueller –en funciones de fiscal– sobre las interferencias rusas en la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, y la posible connivencia de la campaña de Trump para conseguir ese propósito.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????