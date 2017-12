Trump gana la "guerra contra la Navidad"

Un verdadero líder no descansa ni el 25 de diciembre, sobre todo si tiene algo importante que compartir. Por eso Donald Trump irrumpe en la celebración más familiar del año para decirnos: “La gente está orgullosa de decir de nuevo ‘Feliz Navidad’ y yo estoy orgulloso de haber encabezado la ofensiva contra el asalto a nuestra querida y preciosa frase. FELIZ NAVIDAD”.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!