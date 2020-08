Arranca Viñetas para “saldar la deuda” con el cómic infantil y juvenil

A Coruña, 17 ago (EFE).- El salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico ha comenzado este lunes en A Coruña con el propósito de “saldar la deuda con el cómic infantil y juvenil”, en palabras del director del evento, Miguelanxo Prado.

El festival de la banda diseñada, que se celebra con estrictas medidas de seguridad, desde este lunes y hasta el 23 de agosto, ha sido inaugurado esta tarde en el Kiosco Alfonso, donde Prado ha lamentado la falta de temática infantil en alguna de las pasadas ediciones, motivo por el que este año se ha puesto el foco en este público.

“Siempre tratamos de que tuvieran un hueco, pero la mayoría de autores no queríamos ser autores infantiles”, se ha reprochado el instigador de Viñetas, que ha agradecido a las editoriales haberse percatado de que no puede haber “lectores de treinta años, si no los hay de ocho”, por lo que han hecho hace unos años un “enorme esfuerzo” para “empezar a romper esa cadena”.

Se trata de una edición reducida por la situación sanitaria, cuyas salas de exposición cuentan con un recorrido único marcado con señales, mientras que las conferencias acogerán a un público de 18 personas como máximo.

"Pedimos a todos ayuda para cumplir las reglas", ha reclamado Miguelanxo Prado, quien ha apelado al "sentidiño común" para poder disfrutar del mundo del cómic con seguridad.

La XXIII edición de Viñetas desde o Atlántico expone la obra de Katie O’Neil, Alessandro Barbucci, Enrique Vegas, Pau, Xulia Vicente, Agustín Ferrer, Alberto Vázquez y Martín Romero, entre otros.

Solamente tres de ellos podrán estar presencialmente en el festival debido a la situación sanitaria: Xulia Vicente, Enrique Vegas y Agustín Ferrer. Estos protagonizarán una jornada de firmas en la que una única persona por turno podrá ver a cada autor, tras una cola que se formará con distancias de seguridad en el exterior del Kiosco Alfonso.

El concejal de Fiestas de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, ha reivindicado la importancia de mantener esta cita en la ciudad con las restricciones necesarias porque “la salud es lo primero”, pero “la salud también depende del arte y la cultura”.