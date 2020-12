Cáritas y Save The Children piden a Ayuso restablecer la luz en Cañada Real

Madrid, 23 dic (EFE).- Cáritas Diocesana y la ONG Save The Children se han dirigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para pedir que restablezca el suministro eléctrico en la Cañada Real, donde 4.500 personas llevan ya 83 días sufriendo cortes de luz en los sectores 5 y 6.

En la Cañada Real, una antigua vía pecuaria de 14,4 kilómetros de longitud y hasta 100 metros de ancho, viven más de 7.500 personas.

Está dividida en seis sectores que discurren por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid, de los cuales el quinto y el sexto están afectados por cortes de luz causados por subidas de tensión en los cultivos ilegales de marihuana.

Desde el pasado 2 de octubre más de 1.200 familias con 1.800 niños están afectados por la "privación del suministro de luz impide el uso de cualquier electrodoméstico (calefacciones, lavadoras, frigoríficos, etc)", según Cáritas, que ha registrado este miércoles una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que "visite la Cañada Real y ordene tomar medidas.

Cáritas denuncia en un comunicado que "el frío, la humedad y el moho", junto con la ausencia de calefacción generan "infecciones respiratorias y empeoran el curso de enfermedades respiratorias crónicas", siendo los bebés y ancianos los más expuestos.

Asimismo, la falta de energía eléctrica empeora la calidad de la alimentación y provoca mayor riesgo de caídas y accidentes domésticos, así como el nivel de dependencia y fragilidad, con deterioro cognitivo y trastornos de ansiedad o depresivos.

También tiene consecuencia directa en "la vulneración del derecho a la educación. Nos encontramos en una situación de pandemia en la que prima la formación on-line. Los niños y niñas de la Cañada Real no están siendo capaces de mantener estos procesos de formación por la falta de suministro eléctrico y por no acudir a las clases por la vergüenza que provoca el no poder ir aseados".

Por ello, Cáritas pide a los firmantes del Pacto regional por la Cañada -Comunidad, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno- que restablezcan el abastecimiento eléctrico y los canales de comunicación, además de crear una hoja de ruta para acelerar realojos y fijen "un plan de emergencia para el lavado de ropa, higiene con agua caliente y alimentación".

Save the Children también se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para trasmitir su "preocupación por la grave situación" de los niños y pedir una "actuación urgente", indica en un comunicado.

Recientemente, vecinos del sector 5 de la Cañada Real han registrado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia por los cortes de luz y el relator de la ONU a cargo de la temática del derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha pedido al Gobierno español que haga lo necesario para solucionar este problema.