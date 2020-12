Osakidetza llama a evitar toda "relajación" de las precauciones y a vivir las navidades como un día "normal"

Constata que la mejora de la curva de contagios se está "desacelerando" y no descarta una tercera ola de la pandemia

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza, Ignacio Garitano, ha recomendado a los ciudadanos que eviten toda "relajación" de las medidas preventivas durante las próximas navidades y que traten de que sus comportamientos durante esas fechas no difieran demasiado de los de un día "normal".

Garitano, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria para analizar la evolución de la pandemia en los últimos días, ha advertido de que se está produciendo una "desaceleración" de la pronunciada tendencia a la baja que venían manteniendo los contagios de covid-19 en jornadas anteriores.

Además, y aunque no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de la flexibilización de las medidas preventivas frente a la pandemia acordadas para las navidades, ha advertido de que "cuanto menos excepcionales" sean los comportamientos y rutinas de los ciudadanos durante esos días, "mejor" será en términos sanitarios.

De esa forma, ha recomendado que las fechas festivas se parezcan, en la medida de lo posible, a un día "normal". "Estamos inmersos en una pandemia, con números de incidencia malos", ha recordado.

Garitano ha advertido de que, en esta situación, hay que tratar de evitar que se produzcan agrupaciones de personas en las que no se respeten las debidas medidas preventivas o en las que están "se relajen", algo que --según ha destacado-- se produce "cuando se come o se bebe". "No es una novedad decir que eso hay que evitarlo", ha manifestado.

