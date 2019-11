El consejero de Salud confirma que la cepa de listeria de la muerte del bebé es la misma de Magrudis e investigan la relación

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha confirmado que la cepa de listeria relacionada con la muerte de un bebé en Sevilla en el mes de febrero "es la misma" que la encontrada en la empresa Magrudis, comercializadora de la carne mechada 'La Mechá', una cepa "única, no existía una tan virulenta como esa". No obstante, ha añadido que quiere saber "esa cepa por dónde entró", así como "si es caso o no es caso lo dirán los epidemiológicos, si la cepa viene de Magrudis o llegó luego a Magrudis. Es lo que se está investigando".

A pregunta de los periodistas, Aguirre ha recordado que hace tres meses dio la orden de que se remitieran todas las cepas de listerias que hay en Andalucía desde el año 2017. "Quiero ver la trazabilidad de la cepa de Magrudis, porque sé que llegó a Magrudis, pero ¿de dónde venía?", se ha preguntado el consejero, que ha añadido que "ese es el trabajo que se está haciendo".

En cuanto a la cepa relacionada con la muerte del bebé en Sevilla, ha señalado que "la cepa es la misma, el Centro Nacional de Microbiología dependiente del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que la cepa es la misma".

No obstante, ha señalado que "no sabemos si es la misma que llega a Magrudis o es que de Magrudis venía ya carne contaminada en Navidad", ya que, según ha recordado, se trata de "final de 2018 y primera semana de 2019", cuando ellos -el nuevo Gobierno andaluz- no gobernaba todavía.

Sabores de Paterna, "mala suerte"

En cuanto al cierre de la empresa Sabores de Paterna, en el municipio de Paterna de Rivera (Cádiz), Aguirre ha recordado que se trató de un caso que hubo tras una gastroenteritis en Madrid por un bocadillo que se había comido en un pueblo de Cádiz, y a partir de ahí se hizo la trazabilidad.

En este sentido, ha indicado que la analítica salió con un crecimiento bacteriano mayor de 100, que es el índice desde el que según marca la Ley hay que actuar en protocolo.

No obstante, ha afirmado que de este tipo de casos hay más de una veintena a lo largo del año en Andalucía en muchos productos, pero Sabores de Paterna "tuvo la mala suerte que le pilló en mitad de la crisis y las cosas se magnifican de una manera exponencial".

Aguirre ha explicado que el lote se inmovilizó y que la fábrica ha estado cerrada hasta esta semana porque los inspectores fueron a Paterna, igual que se va a muchos sitios, hicieron una inspección y vieron que había deficiencias estructurales que había que subsanar.

"No ha estado cerrada este tiempo la fábrica por listeria, sino por otras deficiencias en la fábrica que se subsanaron hace una semana y ya se le ha dado la licencia para seguir fabricando", ha concluido.