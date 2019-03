El Gobierno del PP descarta dejar el nuevo CIS andaluz bajo el paraguas del Parlamento

El último Egopa de la Universidad de Granada se presentó hace poco más de un año, tras un periodo marcado por la intermitencia de estos estudios debido a la falta de recursos, que fue bajando poco a poco la temperatura a cuatro lustros de trayectoria en el termómetro de la opinión pública de la comunidad autónoma. Como ya adelantó el diario.es/andalucía, el considerado el CIS andaluz moría con esa última entrega, y los responsables del Cadpea confirman ahora la clausura del propio centro de estudios "por falta de recursos" para cualquier tipo de trabajos.

El Gobierno de Andalucía ha optado por encargar al Centro de Estudios Andaluces la realización de un barómetro, trimestral, sobre la valoración de los ciudadanos de la propia acción del ejecutivo y también sobre la realidad económica y social de la comunidad autónoma. Pero no ha concretado todavía qué presupuesto destinará para hacerlo posible, dado que el esta fundación ya realiza una tarea de investigación; sin ir más lejos, y desde 2009, la propia Encuesta de la Realidad Social de Andalucía para conocer el estado de la opinión pública sobre cuestiones de interés social.

En realidad, con el Centro de Estudios Andaluces comienza un tercer intento de sondeo de alcance regional, porque en su día el Cadpea compitió con IESA, con sede en Córdoba y dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en este tipo de encuestas. Entre 1997 y 2013 realizó el llamado BOPA (Barómetro de la Opinión Pública de Andalucía), que contaban con financiación de la Junta de Andalucía y sobre todo de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro.

Cerrado ese grifo, se acabaron las publicaciones, que coordinaban directamente Eduardo Moyano y Manuel Pérez Yruela, quien durante un año ejerció incluso de portavoz del Gobierno de Andalucía, un elemento más que hizo que en más de una ocasión cayera sobre el estudio la sospecha de ser filosocialista, un estigma con el que también deberá lidiar el Centro de Estudios Andaluces en su nueva tarea por estar sus responsables nombrados por el Gobierno de Andalucía. El PSOE ya ha dicho que los populares buscan "un CIS a medida" con esta decisión. Pero, en realidad, de estas críticas tampoco se libra el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de referencia.

"Reprogramar" y no más gastos

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Presidencia, de la que depende el Centro de Estudios Andaluces, apuntan que no supondrá un nuevo desembolso porque se "reprogramarán" las actividades de la fundación. Ésta ha contado en 2018 con un presupuesto global de 3.060.594 euros, de los cuales 650.000 correspondieron a la amortización del ejercicio, 2.218.345 a gastos corrientes y actividades y 192.249 a inversiones. Un sondeo como el que realizaba el Cadpea en sus buenos tiempos, con unas 3.000 entrevistas en todo el territorio, supera los 25.000 euros.

La decisión se adopta después de la reciente destitución de Mercedes de Pablos, periodista, y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, como directora del Centro de Estudios Andaluces, desde que en 2013 la nombrara el patronato. Su lugar ha pasado a ocuparlo Tristán Pertíñez, quien ha sido vocal del Colegio de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

Este sociólogo y politólogo ha sido profesor en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y ha realizado estudios de opinión para fundaciones y empresas de Andalucía, siendo por tanto conocedor de primera mano de este tipo de informes. Es, de hecho, uno de los que ha apostado por que la institución asuma esta tarea, anunciada oficialmente esta semana por el consejero de Presidencia, Administración Local y Presidencia, Elías Bendodo, quien le había prometido este cometido que permitirá un posicionamiento más mediático a la fundación. En el PP, de hecho, no gustaron mucho las últimas ediciones del Egopa, y en concreto, sobre la de enero de 2018, que los relegaba al tercer puesto por detrás de C's en intención de votos, Juan Manuel Moreno manifestó: "No me creo esos datos". Las urnas le dieron la razón meses después con un ajustado segundo puesto por encima de C's y apto para gobernar, tras un año de sondeos en el que ninguno auguró lo que pasaría.

Desde el Cadpea recuerdan que en la Universidad de Granada se dirigieron al Parlamento de Andalucía para solicitarle su apoyo y poder seguir con estos estudios, que hasta la crisis de hace un par de años publicaban rigurosamente en dos entregas por ejercicio para luego pasar a hacerlo sólo una vez y con la mitad de entrevistas, y quedar de alguna manera como centro adscrito. La realidad es que no fue posible y en estos momentos se encuentran firmando convenios "para la cesión de ordenadores y software" a las facultades, "por lo menos para que sirvan para prácticas a alumnos", en un auténtico proceso de desmantelamiento por falta de fondos.

"No es el final que nos hubiera gustado"

"Celebramos que Andalucía vaya a contar con un barómetro de este tipo, y además hecho desde lo público, si bien es una pena que se haya perdido la posibilidad de aprovechar la experiencia de todos estos años del Cadpea. Sus estudios quedarán como parte de la memoria de lo que pensaban los andaluces", apunta el catedrático Juan Montalbes Pereira, quien ha dirigido muchas de las ediciones del Egopa.

Fue en 1994 cuando con el apoyo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y del Instituto de Estadística de Andalucía, este equipo de investigación de la Universidad de Granada conformó la primera base de datos electorales de la comunidad autónoma, y en 1999 empezó a publicar sus primeros sondeos. "Pese a las dudas que algunos han querido sembrar sobre el Egopa, lo cierto es que en el Cadpea nos hemos caracterizado por una actividad rigurosa e independiente. No es el final que nos hubiera gustado, pero no se ha podido hacer más", asevera.