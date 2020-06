Los 3.000 contratos para auxiliares de playa: ni saldrán de la bolsa única ni serán 1.900 euros netos

Los 3.000 contratos (3.014 más exactamente) para convertirse en auxiliares de playa estos meses de verano han generado tantas expectativas como controversia por el procedimiento para unos puestos de trabajo que pueden solucionar el año a muchas familias, pero que se han vendido durante dos semanas como lo que no son: ni saldrán de la bolsa única puesta en marcha por la Junta de Andalucía ni supondrán ingresos de 1.900 euros netos cada mes, como no ha dudado en decir el propio Juan Manuel Moreno hasta en dos ocasiones.

La publicación este jueves del anuncio en la web del empleado público de la Junta de Andalucía, con una convocatoria por cada una de las cinco provincias con playa dando 24 horas para optar a uno de estos empleos (por medio de un correo electrónico a un buzón que en el caso de Cádiz se desbordó durante unas horas, y devolvía las candidaturas hasta que se solventó) ha terminado de liarlo todo.

Crear empleo sí, pero sin negociación

Los propios sindicatos han reconocido el "caos" en un plan que reciben con agrado porque se trata de crear empleo, pero "no ha pasado por negociación ninguna", como aseguran desde CCOO y CSIF. Cualquier conocedor de la función pública se sorprendería al oír al presidente decir que los contratos saldrían de una bolsa única que se quedó en el primer paso ("presente su solicitud") y que, de facto, es como si no existiera; o que estas personas iban a ganar 1.900 euros netos cuando los sueldos son públicos y están establecidos muy por debajo.

Finalmente, este viernes, y después de que cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía empezara a su manera, porque se les delegó la selección del personal, se han ido unificando los criterios, de los que previamente se informó en la comisión de convenio. Es la que vigila el cumplimiento del sexto (varios años caducado, pero en vigor) convenio colectivo de la Junta de Andalucía por el que se rige el personal laboral, o sea, que no es ni funcionario, ni interino ni eventual, sino contratado, como será el caso de estos agentes de playa.

¿De dónde saldrán pues esos auxiliares de playa? De las bolsas que ya existían en la Junta de Andalucía. Porque la bolsa única es una idea que impulsaron los sindicatos y que aseguran que da más transparencia, sin olvidar tampoco que se creación se gestó la pasada legislatura. No obstante, que las bolsas sean provinciales no quiere decir que antes no hubiera baremaciones.

El procedimiento que se está siguiendo

En concreto, los primeros a la hora de optar a uno de estos empleos han sido los integrantes de las bolsas de trabajo de "personal de servicios generales" publicada el 30 de octubre de 2019. Son personas que han trabajado alguna vez para la Junta de Andalucía como laborales e incluso se han presentado a procesos selectivos de ofertas de empleo público pero sin la fortuna de conseguir plaza. En el caso de Almería y Cádiz se ha llamado uno a uno a los integrantes de las mismas por si les interesaba el trabajo, mientras que Huelva, Granada y Málaga han optado por un anuncio. El caso es que agotadas esas bolsas, se ha abierto una segunda vía de entrada: el envío de la candidatura vía mail, que es lo publicitado este jueves dando 24 horas para optar.

Desde la Junta de Andalucía recuerdan que este plazo tan apurado se debe a las excepcionales circunstancias del coronavirus. De hecho, ya se ha usado estos meses para la contratación de personal para las residencias de ancianos, donde urgía tener a trabajadores de un día para otro. Pues bien, todo los que hayan enviado su candidatura en plazo y reúnan los requisitos tendrán opciones de optar a uno de los contratos (la Junta de Andalucía no ha dado aún la cifra de cuántos quedaban después de ofrecerse a la gente de las bolsas) por "riguroso orden de solicitud".

Salario de grupo 4

Comienza así a aclararse esta historia que empezó el pasado 26 de mayo, cuando el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley que incluye el plan para la reapertura de la playas. Juan Manuel Moreno aprovechó su comparecencia tras las Conferencia de Presidentes del fin de semana para concretar que incluía "unos 3.000 empleos de auxiliares de playa". Textualmente, subrayó que saldrían "de la bolsa única de trabajo creada por la Junta de Andalucía hace unos meses" y que ganarían "1.900 euros netos".

"Si eso fuera así, yo mismo me pido una excedencia y me voy tres meses a trabajar a la playa", bromea un funcionario de la Junta de Andalucía técnico superior. Bromas aparte, genera un contexto peligroso porque el personal de playa contratado por las administraciones locales (un socorrista por ejemplo) no gana esa cantidad. Desde la Junta de Andalucía confirman que cobrarán lo previsto en el convenio colectivo, categoría "vigilante". Es decir, "unos 1.400 euros netos en el supuesto de máximos, o sea, trabajando varios festivos, pero la media será unos 1.200", según fuentes de la Junta de Andalucía. Corresponde a grupo 4.

Sueldo en la categoría para los auxiliares de playa.

Pese a todo, y después de que desde la oposición se hubiera avisado de este detalle y de que la bolsa única "no está baremada", el pasado fin de semana se reiteraba en su comparecencia Juan Manuel Moreno, de nuevo, después de la Conferencia de Presidentes: "Se están estableciendo los criterios (...). Serán hecho públicos mañana [por el lunes]. (...) Poco a poco vamos a darle utilidad a esa bolsa única que se ha creado en Andalucía y que va a ser transparente". Pues bien, ni se anunciaron los criterios el lunes ni saldrán de la bolsa única los auxiliares de playa, sencillamente porque "no está cerrada", como reconocen ya desde el Gobierno de Andalucía.

Cabe recordar que en esa bolsa única se inscribieron medio millón de demandas, entre el 2 de enero y el 7 de febrero (el plazo se llegó incluso a prorrogar dado el aluvión de peticiones), tiempo en que permaneció abierta. Pero en los más de tres meses que transcurrieron desde entonces hasta el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía no trascendió nada más de la misma, ni siquiera lista de admitidos y excluidos, y por tanto, tampoco periodo de alegaciones ni baremación.

20 horas de formación una vez contratados

Pablo López del Amo, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, explica que en la comisión del convenio se les informó también de que la formación de este personal se desarrollará con carácter previo a su incorporación y una vez haya sido contratado. Será de entre 3 y 4 días, de manera telemática a través de la plataforma de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). El curso, de 20 horas en total, tendrá un carácter básico y no será selectivo ya que se realizará una vez que la persona ha sido contratada.