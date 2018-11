"Lo que me queda es votar a Juanma Moreno" y otros mensajes de los principales anuncios de campaña

Las principales candidaturas para las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre han optado por estrategias audiovisuales diversas para pedir el voto. Mientras que PSOE, Ciudadanos y Adelante Andalucía tiran de mensajes generales, el PP apuesta por spots breves enfocados en cuestiones concretas que han dado una de las frases de la campaña: "Lo que me queda" es votar a Juanma Moreno, se dice en un spot de los populares. Es el hit de la temporada, quizá sólo superado por el vídeo en el que unos señores piden el voto para Vox montando a caballo.

Además, todos los partidos han acompañado estos spots principales de la difusión por redes de pequeños cortes con las intervenciones de sus candidatos en los mítines o en los encuentros con votantes, lo que les sirve para trasladar su programa y la interacción con los ciudadanos.

Si las redes sociales son indicadores del calado de un vídeo, el vencedor es Ciudadanos, cuyo spot acumula 128.585 visionados en Youtube a 22 de noviembre, por 8.749 de Un tiempo que amanece, el vídeo de Adelante Andalucía y sólo 463 de Más Andalucía que nunca, el principal vídeo del PSOE.

El PSOE relaciona en su spot central de campaña los méritos por los que pide el voto: "Crecemos en torno al 3%, y tenemos el PIB más alto de nuestra historia. Llevamos cuatro años consecutivos creando empleo y reduciendo el paro", empieza el anuncio, que menciona también el sistema sanitario, casi gratuidad de matrículas universitarias para los aprobados, ayudas de comedor, libros de texto y transporte, atención a dependientes…

Todos estos hitos conforman la idea central del anuncio: Andalucía más solvente, con más crecimiento, con más empleo, con más salud, más educación… "Más Andalucía que nunca", concluye el spot, al que se acompaña el hashtag #Susanacumple. El PSOE está difundiendo también breves spots sectoriales con dos mensajes: "Andalucía sabe. Más Andalucía".

El PP está realizando una estrategia audiovisual más innovadora, conformada únicamente de anuncios breves sin un spot central. Los populares han fiado su estrategia al supuesto hartazgo por la continuidad socialista y han elegido un lema, "garantía de cambio", que les ha adentrado en un terreno pantanoso. Juanma Moreno se presenta como la garantía del cambio porque los demás no lo son, y por esa senda parece que pida el voto por descarte. Estos vídeos no aparecen en Youtube si no que se están emitiendo en las principales cadenas.

Así puede entenderse el anuncio en el que una cuidadora infantil que se declara "ni de izquierdas ni de derechas" que ha sido emitido en Canal Sur Televisión. "Lo que me queda" es votar a Juanma Moreno, dice la mujer. La misma idea recorre el vídeo fijado en la cuenta de Twitter del PP andaluz: los votos a PSOE, Ciudadanos y "a Podemos" se traducirían en "más Susana" o en "Susanemos", así que la única opción de cambio es PP. Esta estrategia se acompaña de la difusión de cortes de vídeo de Susana Díaz y Juan Marín, de los encuentros del candidato Moreno, y de algunos otros montajes audiovisuales como este:

Apuesta nacional

El spot de Ciudadanos es el único que incluye a jefes de fila nacionales, Albert Rivera e Inés Arrimadas, ambos con raíces familiares en Andalucía. El anuncio central busca acercar al votante al candidato Juan Marín, al que se muestra desde el desayuno. "¿Alguien tiene hora?", pregunta a su familia, como si tuviera prisa: luego saca un palo selfie y empieza a grabarse. "Soñar a lo grande merece la pena", dice el anuncio, donde candidatos y simpatizantes se graban mientras recorren las calles. Marín con Rivera y los simpatizantes es la imagen de campaña del partido y un motivo recurrente en cada acto electoral.

El equipo de comunicación de Ciudadanos ha aprovechado también el pasado de Javier Imbroda (número uno en la lista por Málaga) en el deporte de alto nivel para preparar un vídeo motivacional. "Somos el equipo a batir. Todo el mundo está preparado para enfrentarse a nosotros", dice el exseleccionador nacional de baloncesto.

Adelante Andalucía ha realizado el anuncio más largo. 3:21 dura Un tiempo que amanece, un pequeño corto con vocación cinematográfica que empieza con una llamada a la resistencia ("a pesar de este frío antiguo, de los crueles vigías y sus leyes") y acaba en la alegría. La confluencia de izquierdas opta por mostrar a lo que ellos llaman "la gente": un pescadero, un equipo de baloncesto femenino, los bomberos de Málaga, el trabajador de un huerto solar, una cuidadora... El motivo de la esperanza lo simboliza la blanca y verde, aquí representada por una versión de la canción de Carlos Cano.

La última propuesta audiovisual de AA tira de series. Si Ciudadanos tira de referencias deportivas como elemento motivador, Adelante Andalucía ha aprovechado unas palabras de Teresa Rodríguez para intentar conectar con el público más joven vía Juego de Tronos. Un clásico: las referencias a las series son una constante en Podemos y han servido a Pablo Iglesias lo mismo como regalo para el Rey que para marcar su perfil generacional. Ahora Teresa Rodríguez dice que Adelante Andalucía son la Guardia de la Noche, que se han "comprado por lo menos" tres dragones y que van a por los caminantes blancos.