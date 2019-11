El Gobierno andaluz borra el término "género" de su congreso anual sobre economía para la igualdad de género

La Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz ha organizado para el próximo 26 de noviembre la I Conferencia Internacional de Economía y Presupuesto Público para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Es un congreso en el que participan expertos que analizan, desde una perspectiva de género, la situación de los trabajadores andaluces en el emprendimiento, el autoempleo o la empresa. La Junta usa este foro para buscar claves que le ayuden a diseñar su política presupuestaria. Pero en realidad, este congreso no es nuevo, no es la primera conferencia sobre este asunto, sino la séptima, sólo que el nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha corregido la convocatoria eliminando del título la palabra "género".

Estas jornadas las creó hace siete años el ex presidente andaluz -y entonces consejero de Hacienda- José Antonio Griñán. La última edición de la etapa socialista, celebrada en septiembre del año pasado, fue la VI Conferencia Internacional de Economía y Presupuesto en Clave de Género. Los beneficios económicos de la igualdad de género. En algunas de las ediciones pasadas participaron los ex presidentes de la Junta, en la inauguración, siempre los consejeros de Hacienda y de Economía, y en ocasiones la titular de Igualdad. La idea era buscar sinergia, compartir análisis sobre el impacto de los Presupuestos andaluces en la población desde una perspectiva de género, un objetivo recogido en la ley y que acompaña cada año el diseño de las cuentas autonómicas.

El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha cogido el relevo de estas jornadas, mantiene prácticamente la misma estructura y los mismos retos, pero ha modificado el nombre para borrar la palabra "género", que su socio de legislatura, Vox, rechaza categóricamente. La formación de extrema derecha, que sostiene al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, libra una batalla política visceral contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. Una de sus exigencias, recogida ya en los Presupuestos de 2020, es la creación de un teléfono de ayuda a víctimas de violencia intrafamiliar, término que usan para sustituir al de violencia de género.

La eliminación del término "género" de la Conferencia económica programada por la Consejería de Hacienda no ha sido una decisión arbitraria. Forma parte del compromiso político firmado por PP, Ciudadanos y Vox el pasado junio, un documento de 35 medidas que allanó la aprobación de las cuentas de 2019. El punto dos de ese documento de exigencias de la extrema derecha era la "revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en favor de la inclusión del concepto igualdad en las políticas presupuestarias". Vox ha exigido sustituir "género" por "igualdad entre hombres y mujeres", y la Consejería de Hacienda ha cumplido con dicho requisito.

"La documentación cualitativa de los Presupuestos para el 2020, sustituirán el concepto actualmente empleado de “Transversalidad de Género”, por el “Principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”, como mecanismo integrador de las diferentes opiniones e ideologías en la materia", reza el punto dos del citado documento.

Detrás del cambio de lenguaje hay un cambio ideológico: el partido que sustenta al Gobierno de Moreno ostenta una política negacionista respecto a la desigualdades de género, considera que la mujer por el simple hecho de serla no afronta dificultades laborales más graves que las que afectan al hombre, considera que "no existe la brecha salarial de género" y considera que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas [12 en Andalucía en lo que va de año; 51 en España; 1.027 desde que existen estadísticas, en 2003].

Al cambiarle el nombre, la nueva Consejería de Hacienda ha decidido poner el contador a cero, de modo que la conferencia económica de final de mes no será la séptima edición, sino la primera. El acto será inaugurado por el titular de la cartera, Juan Bravo, y contará con la asistencia de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y con la clausura del titular de Economía y Universidades, Rogelio Velasco. La asistencia de la responsable del departamento de Igualdad, Rocío Ruiz, no está prevista. El congreso, que durará un solo día, sigue en manos del mismo órgano dependiente de la Consejería de Hacienda que venía organizándolo los últimos años: la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía.