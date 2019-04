El Gobierno andaluz rectifica después de avalar la ampliación del ámbito de la palabra "violencia" planteada por Vox

"¿Aceptaría la propuesta de Vox de incluir toda la violencia que se produce en el ámbito doméstico independientemente del género?", preguntó la periodista Elena Macías de Onda Local Andalucía. "Hay que escuchar a todo el mundo, y esos planteamientos que hace Vox de que se amplíe el ámbito de la palabra 'violencia' en principio a nosotros nos parece bien, pero lo tenemos que hablar en un ámbito común donde todos puedan aportar sus propuestas", respondió el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Fuentes de la Consejería han negado a eldiario.es Andalucía que se vaya a cambiar el concepto de violencia de género ni ampliar el concepto de violencia pese a lo manifestado por Bendodo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aprobaba elaborar "un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía".

En el propio nombre del citado "gran acuerdo" se incluye "no solo son las medidas, que también, sino que supone consenso", dijo el consejero, como se aprecia en el vídeo (58'20"-59'30"). "Evidentemente este Gobierno, y no sé si será confirmar o no lo que dice Vox, está en contra de cualquier tipo de violencia, contra las mujeres, contra los hombres, contra los menores, contra los animales, contra todo el mundo, y eso es lo que tenemos que hablar", concluyó el consejero.

Vox defiende que se ponga en marcha una ley de "violencia intrafamiliar", que no se centre sólo en lo que consideran "una ideología de género que criminaliza al hombre", ampliándose a todos los ámbitos de violencia en la familia, entre los que pueden estar las mujeres, hombres, los hijos o los ancianos, y relegando el concepto de violencia de género.

En todo caso fuentes de Vox, consultadas también por este medio tras las declaraciones del consejero, han negado que hayan reclamado al PP ampliar el concepto de violencia o sustituir el término violencia de género, señalando que no está en el documento pactado con el Partido Popular ni en la negociación posterior y que no va reconsiderar el concepto de violencia de género.