Juan Manuel Moreno pide el fin del estado de alarma "para finales de mayo"

Juan Manuel Moreno pide que el estado de alarma, decretado y prorrogado por el Gobierno de España, no se prolongue más allá " de finales de mayo o principios de junio". Así lo ha manifestado el presidente andaluz en la comparecencia telemática celebrada tras las reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de todos los domingos desde que empezó la pandemia. "A medida que las cifras son más esperanzadoras tiene menos sentido seguir manteniendo el estado de alarma. Lo razonable es que a finales de mes de mayo el estado de alarma o principios de junio no estuviera".

Pedro Sánchez quiere mantener prorrogar del estado de alarma hasta que culmine el proceso de desescalada, que tiene como fecha más optimista finales de junio. Pero Moreno se suma a las voces críticas como la del País Vasco o la de su propio partido asegurando que "una vez que la pandemia empieza a ser controlada tenemos que ir a unas normas que no sean tan drásticas como el estado de alarma". Ha señalado otros instrumentos "legales" con los que, a su juicio, se puede seguir controlando la situación de pandemia pero sin necesidad del estado de alarma, como son la Ley orgánica de medidas especiales o la Ley de salud pública.

El presidente andaluz, no obstante, deja en manos del "grupo parlamentario" la decisión de apoyar la prórroga o no aunque señala que es "una decisión importante. Hay que darle una reflexión con serenidad, no se puede despachar en 15 minutos". Eso sí, ha criticado al Gobierno central por falta de información y colaboración "Cuando uno quiere lograr el apoyo tiene que intentar ganárselo. Los líderes de la oposición y las CCAA no teníamos ni idea de las fases hasta hoy. Es difícil generar complicidad cuando la información la recibimos en los informativos", explica Moreno tras detallar que esta semana han planteado en el Senado y los medios de comunicación su propuesta de desescalada para el territorio andaluz pero que no lo hará "formalmente" hasta mañana lunes.