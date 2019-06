La Junta andaluza de PP y Cs reclama a Vox que "retire" su enmienda a la totalidad y negocie los Presupuestos

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía se ha agarrado como clavo ardiendo a las matizaciones que ha hecho este martes el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha aclarado que la enmienda a la totalidad contra los Presupuestos andaluces que ha anunciado su grupo parlamentario "se puede negociar". El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, responde que "no se puede negociar", porque una iniciativa de este tipo, si se formaliza antes del jueves a las 12.00 horas, puede frenar la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2019 desde su inicio. "Una enmienda a la totalidad no se negocia. Se presenta o no se presenta. O se vota o se retira. Se pueden negociar los Presupuestos después, si no se presenta la enmienda a la totalidad", dice Bendodo.

La alianza andaluza entre PP y Ciudadanos ha sentido este lunes el cimbreo de las negociaciones a escala nacional de los pactos para formar gobiernos municipales y autonómicos. Los intereses de la dirección nacional de Vox, y en parte también del PP y de Cs, están alterando la estabilidad del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que se sustenta en un pacto de coalición con los naranjas, y un acuerdo de investidura con Vox. Ahora la extrema derecha quiere más, quiere entrar en los ayuntamientos y en gobiernos regionales formando coalición con PP y Cs. Para presionar, Abascal ha ordenado a su grupo parlamentario en Andalucía presentar una enmienda a la totalidad contra las primeras cuentas de Moreno Bonilla, arriesgándose a que la Junta tenga que prorrogar (por segunda vez) el Presupuesto en vigor.

Los socios andaluces han salido en tromba para calmar los nervios de Vox. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado ahora receptivo a sentarse a negociar con la extrema derecha, aunque hasta ahora Cs se había desvinculado de Vox y de su acuerdo con el PP. Bendodo ha pedido no poner en riesgo la estabilidad de Andalucía -y sus presupuestos- usándolos como moneda de cambio en negociaciones para formar gobiernos municipales y autonómicos en el resto del país. El consejero y portavoz de la Junta ha elogiado a Vox, subrayando que "ha demostrado altura de miras" y que "forma parte importante del cambio histórico en Andalucía".