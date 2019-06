Abascal pide que "nadie se alarme": la enmienda a la totalidad de Vox a los presupuestos andaluces es negociable

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este martes que "nadie se alarme" por la interposición de una enmienda a la totalidad a los presupuestos en Andalucía y ha explicado que su postura es "negociable" si PP y Ciudadanos acceden a llegar a acuerdos con ellos.

"La enmienda a la totalidad es negociable", ha garantizado Abascal en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que las cuentas públicas presentadas por PP y Ciudadanos no recogen ninguna de las medidas que los 'populares' acordaron con Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta.

Según ha asegurado, Vox recibió los presupuestos "corriendo y de prisa" sin darles tiempo para anunciarles, "queriendo un trágala" que su formación no puede aceptar. "Que nadie se alarme, PP y Ciudadanos tendrán que sentarse a negociar los presupuestos. Las enmiendas a la totalidad se negocian", ha insistido.

Abascal ha denunciado que solo se están cumpliendo las partes del acuerdo que también estaban recogidas en el pacto con Ciudadanos, pero ninguna de las medidas de Vox como la sustitución de la memoria histórica por una ley de concordia o la cesión a las fuerzas de seguridad de los datos de los inmigrantes irregulares que utilizan la sanidad pública.

Vox va a pedir la devolución de los Presupuestos del primer Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, cuyo anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado viernes. La formación de extrema derecha, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante las primeras cuentas autonómicas del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha confirmado que no respaldará un Presupuesto “que se aleja de las políticas de cambio y que podrían ser firmadas por el PSOE”. Vox coincide en su análisis con el grupo Adelante Andalucía (Podemos-IU) al denunciar que se tratan de unos Presupuestos "de continuidad".

La formación de Santiago Abascal "rechaza globalmente" el texto, no por partidas concretas -como las que financian las políticas de lucha contra la violencia de género o la de Memoria Histórica- sino "por el espíritu de las cuentas". A pesar de las preguntas de los periodistas para concretar dónde están las discrepancias o los principales recelos, los diputados de Vox Alejandro Hernández, Rodrigo Alonso y Manuel Gavira no han querido entrar en detalles, dicen, porque "todo el texto legal que hemos estudiado este fin de semana nos parece insatisfactorio".Su intención es presentar una enmienda a la totalidad, igual que lo hará la coalición de izquierdas Adelante Andalucía, y previsiblemente el PSOE. Los socialistas han cargado duramente contra el proyecto de ley de Presupuestos, pero no confirmarán su voto de totalidad "hasta haber escuchado al Gobierno".

El anteproyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2019, con un montante de 36.495 millones de euros y un periodo de vigencia inferior a los seis meses, ha iniciado su tramitación parlamentaria, con la primera parada en el debate de totalidad, que tendrá lugar dentro de dos semanas. Si el texto que ha aprobado el Consejo de Gobierno recibe enmiendas a la totalidad de todos los partidos de la oposición (PSOE, Adelante y Vox), cada una de ellas se votará por separado.