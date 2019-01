Teresa Rodríguez dice no a un "Gobierno franquicia" de Madrid pensado para el "0,7% de los ricos andaluces"

Tras el estreno de Vox en la tribuna, Teresa Rodríguez ha cambiado radicalmente el registro del debate de investidura del popular Juan Manuel Moreno. La candidata de la alianza Podemos-IU (Adelante Andalucía) presentó un discurso enérgico, combativo, lanzando los cuatro noes al Gobierno de PP y Ciudadanos. No, porque será "un Gobierno franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía"; no, porque será "el Gobierno de los ricos, que sólo beneficiará al 0,7% de los andaluces"; no, porque será "el Gobierno de las constructoras, las finanzas y los grandes terratenientes"; y no, porque será "un Gobierno entregado a la extrema derecha".

Rodríguez ha hecho un discurso muy didáctico, recuperando lemas de su campaña electoral, poniendo el acento en que PP, Ciudadanos y Vox se han puesto de acuerdo, sin problema, en la política económica y fiscal para bajar el impuesto de sucesiones a las grandes herencias. "Ustedes van a gobernar para una minoría social, no para la mayoría social de los andaluces", dijo, recordando que cuatro de cada diez andaluces cobra actualmente menos de mil euros. "Y luego dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos estos trabajos. ¡Qué monstruos son! ¡Sois unos monstruos!", dice.

La gaditana ha presentado su coalición, que colidera junto a Antonio Maíllo (IU), como el "contrapeso" a un "tripartito tutelado por Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera". La confluencia Adelante Andalucía tiene 17 diputados, tres menos de los que tenían en la pasada legislatura Podemos e IU, y 300.000 votos menos. Rodríguez ha hecho un discurso muy marxista, típicamente anticapitalista, distinguiendo a dirigentes ricos de trabajadores pobres. "Ustedes son el Gobierno de los hombres de negro, de los banqueros, de las farmacéuticas", sentenció.

El discurso se ha detenido en "la ausencia de políticas de igualdad" en el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos. "Dijo ayer que echaría una mano a las mujeres maltratadas. Yo le digo: no nos eche una mano, quítenos alguna de encima", avisó. Rodríguez también denunció el "elitismo educativo" del discurso de Moreno, que ha pactado con la formación naranja y Vox primar a la escuela católica concertada y proteger la "educación segregada", que separa a niños de niñas, y está pagada con fondos públicos.

En su réplica, Juan Manuel Moreno ha sido tajante: "Probablemente en su intervención está la clave de por qué no han sido alternativa de izquierdas al PSOE en 40 años de historia". Le ha afeado los "estereotipos, la retórica reduccionista y los clichés" de su discurso. "Somos una formación política interclasista, tenemos amas de casa, agricultores, trabajadores de todo tipo...", ha subrayado el candidato popular para negar la consigna de que su Gobierno será el Gobierno "de los ricos".

Moreno ha vaticinado que habrá "una competencia dura entre PSOE y Adelante Andalucía para rivalizar por la oposición". "A ver quién es más fuerte, dice la frase más dura y pierde el papel institucional. Esa será la batalla de esta investidura y es un error", ha subrayado. El líder del PP andaluz ha criticado a la dirigente gaditana que use "la política de meter miedo, apocalíptica, de catástrofe, y que no es real". "No existe letra pequeña” en el acuerdo de PP y Ciudadanos y de PP y Vox, ha dicho.

Uno de los momentos más aplaudidos por la bancada del PP fue la mención de Moreno al "casoplón" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para criticar la "falta de coherencia y credibilidad" de Rodríguez. El popular le ha afeado que defienda "a los sin casa", cuando Iglesias se compró "un chalé de 600.000 euros y un lago artificial".