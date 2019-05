Vox empieza a apretar a PP y Cs en la negociación del Presupuesto andaluz al vetar las ayudas a entidades feministas

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos está ultimando la letra pequeña de su primer Presupuesto autonómico, que contará con casi 36.500 millones de euros, el más expansivo de la historia reciente. Para sacarlo adelante, necesitará los votos de los 12 diputados de Vox, que este miércoles ha advertido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que "no se separe del acuerdo de investidura" que firmó el PP con su formación. Los populares, en efecto, se aferran a ese documento de 37 puntos e insisten en que "dice lo que dice", y lo que no dice negro sobre blanco, no lo van a asumir como un compromiso extra.

Lo que no recoge ese acuerdo, por ejemplo, es lo que ha anunciado el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, a saber: que el Presupuesto andaluz de 2019 no puede incluir partidas para subvencionar a asociaciones que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género. Ayudas que están incluidas en el gasto de la Consejería de Igualdad en 2018, y que el nuevo Ejecutivo de PP y Cs asegura que volverá a reeditar. En el breve resumen que presentó el martes el consejero de Hacienda, Juan Bravo, aparecía un incremento de 47 millones "para Igualdad", aunque luego explicaron que la mayoría de ese dinero irá a sufragar la atención a la dependencia.

El partido de extrema derecha quiere vetar las subvenciones a "asociaciones feministas", y tampoco le gusta que los Presupuestos Autonómicos vayan acompañados de un informe de impacto de género que analiza cada gasto de la Junta desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese informe es un volumen tan abultado como la propia ley de Presupuestos, ya que recorre cada capítulo de gasto en cada consejería desde la perspectiva de género. Se trata de un documento blindado en la Ley andaluza de Igualdad, que fue reformada el año pasado por amplia mayoría de la Cámara. A Vox no le gusta porque cree que "ampara" las ayudas a asociaciones "feministas", en cambio, el partido ultraconservador defiende el gasto de la Junta para las asociaciones que organizan la Feria de abril en Barcelona (reflejo de la de Sevilla). Este jueves pedirán en el Pleno de la Cámara que se "apoye" a estas entidades.

Hernández no ha querido entrar en detalle sobre lo poco que se sabe del borrador de Presupuestos de 2019, porque son "líneas generales". Pero sí ha escuchado que habrá un incremento en el presupuesto de Igualdad y su formación estará vigilante para saber a qué se dedica. "Vamos a ver si ese incremento no contraviene una vez más los 37 puntos del acuerdo de investidura que tenemos suscrito con el Gobierno", sostiene.

Preguntado sobre si tienen conocimiento de que pudiera haber una retirada de las subvenciones a asociaciones de mujeres o a la Memoria histórica -dos de los temas demonizados por la formación ultraderechista-, su portavoz ha señalado que este es uno de los asuntos que habrá que ver y ha insistido en que Vox no apoya unos presupuestos que contemplen esas subvenciones, informa Europa Press.

En el acuerdo firmado por PP y Vox hay un punto concreto que dice que se "supriman las subvenciones y ayudas a aquellas asociaciones y fundaciones que no sean de utilidad pública". "Nosotros creemos que muchas no lo son", dice Hernández, que denuncia que haya entidades que reciben dinero para hacer un estudio de género sobre "cómo soterrar una calle". "Si no hay dinero para disminuir las listas de espera entendemos que no hay que hacer estudios de impacto de género", concluye.

Preguntado por si para Vox sigue siendo una condición para sentarse a negociar los Presupuestos que se le pidan disculpas por las manifestaciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la formación, Hernández ha señalado que disculpas como tal, a día de hoy, "no se han recibido, pero todavía están a tiempo".

"Somos un partido responsable y hay muchas maneras de disculparse. No vamos a exigir que venga Casado al Parlamento de Andalucía fustigándose la espalda", ha indicado Hernández, quien ha agregado que si el PP sigue diciendo que somos un partido de "ultraderecha" a través de sus principales dirigentes, "difícilmente nos vamos a sentar a hablar con ellos".

No obstante, ha indicado que parece ser que al menos aquí en Andalucía, ese discurso de Casado "no ha sido acogido" ni por los miembros del Gobierno andaluz ni incluso por los miembros del PP andaluz: "Nadie ha suscrito ese discurso y entendemos que ese es un buen indicio de que las cosas pueden volver a su cauce".