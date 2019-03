Vox se esconde tras fosas falsas para criticar la ley de memoria andaluza

Benito Morillo, diputado de Vox, durante su intervención en el Parlamento Andaluz para criticar la ley de memoria recomendó a "los buscadores de huesos que se acercaran a los alrededores" de varios puntos de Andalucía, en alusión a fosas de franquistas que, según los historiadores, ya no existen porque se registraron durante la Causa General abierta por Franco.

Recurre pues a una realidad falsa sobre las fosas para criticar la ley de memoria vigente en Andalucía: las víctimas de la represión republicana fueron recuperadas en los primeros años de la dictadura de Franco, según historiadores como Paul Preston y Leandro Álvarez Rey.

El Gobierno de España, consultado, asegura que si la extrema derecha certifica la existencia de alguna de estas tumbas ilegales también estaría "dispuesto a exhumarlas".

El diputado de Vox, Benito Morillo, ha citado "lugares donde fueron asesinados y enterrados cientos de españoles": como Mancha Real (Jaén), en el desierto de Tabernas (Almería), en la antigua prisión provincial de Málaga, en Antequera, en Cañete de las Torres (Córdoba) "y en muchos otros sitios".

Exhumados y enterrados con honores

No es que no hubiera 'fosas con franquistas' en Andalucía. Los derechistas ejecutados durante la guerra civil en la zona leal al Gobierno de España fueron exhumados (sobre todo en los años 39 y 40) y enterrados con honores en tumbas individuales o en mausoleos creados al efecto. Este era uno de los objetivos de la Causa General abierta por el franquismo en 1940.

Andalucía es la región más castigada por el franquismo. Sufrió casi un tercio de la pedagogía de terror aplicada por los golpistas. La masacre franquista dejó en suelo andaluz al menos 45.566 asesinados en 708 fosas comunes. Los últimos años se han abierto unas 40 fosas y recuperado unas 500 víctimas. El PP, que Gobierna la Junta con Ciudadanos y el apoyo de Vox, ya habla de “derogar” la Ley de Memoria Histórica. Aunque ha asegurado que cumplirá la ley mientras esté vigente, extremo que se traduce en la primera actuación exhumatoria del nuevo Gobierno en Sevilla, como ha adelantado eldiario.es/andalucia.

"Todas se exhumaron después de la guerra"

Sorpresa e indignación es la primera respuesta de los historiadores consultados por eldiario.es Andalucía al hilo de las declaraciones de la extrema derecha sobre la existencia de ‘fosas de franquistas’ en suelo andaluz. “Es mi primera noticia”, advierte Paul Preston.

"Pensé que todos los derechistas asesinados en la guerra civil española estaban registrados en la Causa General", cita el hispanista, aludiendo a la investigación que inició la dictadura de Franco en 1940 para instruir "los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja", según la descripción oficial.

Decreto franquista de 1940.

"Todas se exhumaron después de la guerra", manifiesta el director general de Memoria Histórica del Gobierno de España, Fernando Martínez. “Y además hay que decirles –a Vox– que si existe alguna que la acrediten y estamos dispuestos también a exhumarlas”, subraya.

"Yo no creo que queden aquí fosas con restos de franquista", replica con cierto asombro ante la teoría de la extrema derecha el historiador Francisco Espinosa Maestre. "De hecho, tras la Causa General se pretendió que no quedase ni una", continúa, porque los franquistas "solo dejaron los restos que estaban en simas o minas señalando con una placa lo que allí había".

"Que yo sepa las víctimas de la represión republicana fueron exhumadas a lo largo de 1939 y sus restos entregados a sus familiares", responde con cierta sorpresa el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey. "Aunque en algunos lugares es posible que no se encontrasen todos los restos de fusilados, no porque no los buscasen, obviamente”, matiza.

"Franco abrió fosas con dinero público"

"Es falso lo que dice Vox. En Jaén no hay fosas de franquistas. Tras la guerra, y con dinero público, el franquismo exhumó a sus caídos y habilitó una cripta en la catedral, tienen la máxima dignificación", resume el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado. "Además trajeron cadáveres de Madrid y de las sacas de Mancha Real", localidad citada por la extrema derecha de Santiago Abascal.

"Franco dignificó a sus muertos con dinero público", subraya. "No hay fosas de derechistas en Jaén, al contrario, están súper dignificadas, mientras en el cementerio viejo están en fosas comunes, como un vertedero humano, el mayor foco de exterminio de la provincia, con 1.275 republicanos más unos 400 presos muertos por hambre, enfermedad y fasos suicidios", explica.

Cruz de los caídos franquista y cripta del Cementerio de Almería. | ÓSCAR RODRÍGUEZ BARREIRA

"En Almería las víctimas que habían sido enterradas en las fosas de Tabernas y Tahal fueron exhumadas y enterradas de nuevo con todos los honores en el cementerio de la capital", sostiene Óscar Rodríguez Barreira, historiador de la Universidad de Almería. Un dato que aparece explicado, incluso, en el apartado ‘Almería’ del Mapa de Fosas andaluz.

Las personas que, según Vox, siguen en "fosas con franquistas" están realmente enterrados bajo "inscripciones como ‘muerto por Dios y por España’, ‘cruelmente martirizado por los enemigos de la religión’ o ‘vilmente asesinado por las hordas rojas’", describe. En el camposanto almeriense hay además “un monumento con una gran Cruz de los Caídos de mármol que presidía unas placas con el listado de todas las víctimas derechistas de la guerra civil”.

Sin fosas en Almería, Jaén, Antequera...

"Ni que decir tiene que la situación de las víctimas de la represión franquista es completamente distinta", destaca el historiador. "Perdidas en diferentes fosas, algunas sin localizar siquiera, todavía siguen esperando que la democracia les haga justicia y sean devueltas a sus familiares", insiste.

Otra plaza nombrada por la extrema derecha es Antequera. "Mienten. De los varios casos que plantean, me gustaría saber dónde están las fosas de franquistas que dicen", sostiene Miguel Ángel Melero Vargas, historiador y excoordinador de exhumaciones de la ya desaparecida Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Melero es natural de Antequera. Y explica el caso de este pueblo. “Hubo en torno a 89 ó 90 víctimas en la etapa de retaguardia republicana” por “más de 700 víctimas en la etapa de represión franquista”. Más allá de las cifras, solo unos represaliados acabaron saliendo de la tierra: “en Antequera no hay una sola fosa de franquistas, como dicen”. Las tumbas ilegales de los derrotados sí están.

La búsqueda de "derechistas" en Posadas

El excoordinador andaluz de exhumaciones deja sobre la mesa del nuevo Gobierno de la Junta un expediente abierto. "Una de las intervenciones que teníamos aprobada era en el pueblo cordobés de Posadas", con tres fosas con víctimas del franquismo y "un encargo" del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE: exhumar unos restos óseos de derechistas, "que cayeron en la retaguardia republicana", y están enterrados bajo un monumento de homenaje.

"Y nosotros –la Dirección General de Memoria Democrática– no nos negábamos, sabíamos que el Arzobispado de Córdoba quería que ese trabajo se hiciera", apunta Melero. Estas víctimas están "individualizadas bajo este monolito, que tampoco es que estén debajo de tierra porque ya fueron recuperados en su momento, y lo que querían es que se les hiciera el estudio antropológico para su posterior análisis de ADN".

Queda por ver si esta labor, y otras, las retoma el Gobierno liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Si hay ‘fosas de franquistas’, "que lo demuestren científica y documentalmente", cita Melero. "Lo que ellos tienen que asumir de una vez por todas es que mientras que teníamos 8.715 víctimas en toda Andalucía de la represión en la retaguardia republicana, tenemos esas 58.000 ó 60.000 del otro lado", asegura. "Franco dignificó a sus muertos con dinero público y ahora las derechas se niegan a sacar más de 100.000 víctimas de fosas y cunetas", compara el historiador Luis Miguel Sánchez.