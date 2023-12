El pleno de Carboneras rechaza la enmienda que facilitaría anular la licencia de obras del Algarrobico

El pleno de Carboneras (Almería) ha rechazado este jueves la rectificación que exige la Junta de Andalucía al acuerdo que desclasificó como urbanizable en el planeamiento urbanístico el suelo del Algarrobico el pasado mes de abril bajo mandato del PSOE y que “facilitaría” la “anulación” de la licencia de obras del hotel de Azata concedida en 2003.

La propuesta del alcalde, Felipe Cayuela (PP), quien gobierna en minoría, ha recibido los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ex del grupo socialista y el único que no ha intervenido en el intenso debate, por lo que la enmienda, que supone el reconocimiento implícito de que el paraje goza de especial protección desde 1994, no ha salido adelante.

El Tribunal Supremo concluyó el pasado mes de enero que la “complejidad” que rodea al hotel impide ordenar su demolición por vía judicial, ya que la licencia municipal de obras concedida, ahora rechazada por el pleno, “sigue siendo plenamente legal casi 20 años después”, pese a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y la Ley de Costas.