Andalucía activará un protocolo para actuar ante los pinchazos a mujeres en zonas de ocio

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, ha señalado que su consejería, junto a la de Salud y Consumo y la de Justicia, Administración Local y Función Pública pondrán en marcha un protocolo para activar conjuntamente ante los pinchazos a mujeres en zonas de ocio.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, López ha explicado que Salud tiene un protocolo y su Consejería el suyo, pero “esta misma mañana he estado hablando con la consejera de Salud --Catalina García-- para poner en marcha conjuntamente, incluyendo Justicia, un protocolo para actuar ante estos hechos que a todos nos están preocupando”.

Asimismo, la titular de Igualdad ha destacado que “lo más importante es la prevención y saber que esto está ocurriendo”, al tiempo que ha indicado que “si alguien cree que ha podido ser pinchada o lo es en cualquier momento acuda rápidamente a un centro sanitario y que denuncie”, porque eso “es vital”.

En este sentido, en la madrugada del pasado lunes cuatro chicas denunciaron haber sufrido pinchazos en el brazo de la conocida como sumisión química en una discoteca de El Puerto de Santa María (Cádiz), mientras que la Policía Nacional investiga varios posibles intentos de sumisión química durante la celebración de la Feria de San Francisco en el municipio cordobés de Lucena el pasado fin de semana.

El presidente de la Federación Andalucía Noche, que aglutina las salas de fiesta y discotecas, Juan Rambla, ha señalado que desde la organización se ha puesto en marcha un protocolo de actuación ante los pinchazos a mujeres que se producen en lugares de ocio, una situación ante la que el sector se muestra “muy preocupado”.

Así lo ha indicado Rambla este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que dicho protocolo se ha puesto en marcha entre los miembros de seguridad, los controladores de sala y los de acceso.

De esta forma, ha explicado que “en el momento en el que cualquier clienta se queje de que ha recibido un pinchazo”, el personal de seguridad “la llevará con el grupo de personas con las que ha asistido a la discoteca, y posteriormente esperará con ellos hasta la llegada de la policía”.

Rambla ha resaltado que desde el sector están “muy preocupados con esta actitud”, aunque ha incidido en que “es un problema que a grandes rasgos no existe, pues son casos aislados”, y ha precisado que esta preocupación se debe “a la dificultad de la gestión del tema, ya que no es algo fácil de llevar”.

Además, ha agregado que esta tendencia es “una broma de mal gusto”, ya que “de momento” en los análisis de las afectadas que han denunciado estos pinchazos en Andalucía “no se ha comprobado que contuvieran sustancias químicas”, y ha indicado que esperan que la gente “acabe recuperando la cordura”. “Esto es un perjuicio para el sector, que ya estuvo muy dañado en la pandemia”, ha sostenido.

Rambla también ha considerado que “este es un problema que no solo se está dando en discotecas”, ya que cree que “hay un gracioso que genera esta alarma social y se está llevando a otro tipo de lugares de ocio nocturno como ferias”.

Ha explicado también que, “aunque en ciertos sitios es posible cachear a los consumidores”, si un portero encuentra un objeto punzante, como un palillo de dientes, “no puede justificar que la persona no pueda entrar por llevar eso”.

Por último, ha incidido que en Andalucía se han producido hasta el momento “muy pocos casos” de estos pinchazos, pero que el sector del ocio nocturno ha establecido el citado protocolo “por prevenir esta situación”.