El arzobispo de Sevilla dice que investigar los abusos sexuales en la Iglesia “no es competencia del Congreso”

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha subrayado este lunes que la Iglesia en España está "muy en sintonía con el Papa Francisco, con la tolerancia cero y con que el peso de la ley, de la justicia, caiga sobre los culpables" respecto a investigar los abusos sexuales por parte de sacerdotes, pero ha insistido en que "eso no es competencia del Congreso, ni tampoco del Defensor del Pueblo".

"El Defensor del Pueblo es una figura que está establecida para resolver los conflictos de los ciudadanos con las administraciones, no para investigaciones", ha asegurado Saiz Meneses en el fragmento adelantado de una entrevista que el programa 'El Llamador' de Canal Sur Radio emite esta noche en su integridad.

El arzobispo de Sevilla desde 2021 y antes obispo de Terrassa (Barcelona) desde 2004 también ha apuntado que "hay que salvar la presunción de inocencia" y que en esa labor de investigación la Iglesia ya colabora con una oficina de protección del menor en cada diócesis, pero "no hay denuncias".

"La iglesia tiene sus mecanismos"

"Ya la Iglesia tiene sus mecanismos de trabajo en este sentido y también habrá iniciativas más conjuntas de cara a ir afrontando con más profundidad el tema porque ya lo vamos afrontando en las diócesis, pero es que no hay denuncias, es que no hay denuncias, entonces, no hay nada que ocultar, nosotros lo que queremos es la máxima transparencia", ha insistido.

Por otro lado, y "no quiero que suene a defensa", el arzobispo ha asegurado que el caso de los clérigos implicados es el 0,2%, con lo cual, los abusos sexuales son "un problema de la sociedad". "Es un problema de la sociedad, no es un problema sólo de la Iglesia. Ahora, un solo caso es gravísimo, gravísimo, y no se puede tolerar ningún caso", ha concluido.