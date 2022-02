La Iglesia aceptará formar parte de la investigación de los abusos liderada por Gabilondo

La Iglesia se sumará a la comisión de investigación de los abusos a menores en su seno. Y lo hará de forma pública, no sin matices, sabiendo que ha llegado tarde en una respuesta que debía haber encabezado. Esa es la tesis que defienden, en conversación con elDiario.es, responsables gubernamentales que, en los últimos días, han mantenido 'conversaciones' con miembros de la cúpula episcopal.

De hecho, esperan que "en los próximos días" haya algún tipo de declaración oficial con la que la Conferencia Episcopal apunte su predisposición a colaborar en lo que sea posible. No se concretarán, salvo sorpresas, la apertura de los archivos, pero sí la presencia de representantes de la Iglesia en la comisión –o comisiones– que resulte de las negociaciones, que, paralelamente, mantienen Unidas Podemos y el PSOE para presentar una propuesta común que aúne las dos comisiones que ambos han planteado: una parlamentaria y otra liderada por el Defensor del Pueblo.

Los socios del Gobierno han acordado posponer, al menos otra semana más, la votación de la propuesta planteada por Unidas Podemos, y que había pasado el filtro de la Junta de Portavoces, para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y que debía votarse este martes. Desde la formación morada ven "compatibles" su propuesta y la del PSOE, que aboga por que sea el Defensor del Pueblo quien lidere la iniciativa y que en la comisión esté representada la Iglesia católica, que hasta la fecha mantiene un estruendoso silencio oficial y algunos de cuyos miembros han mostrado públicamente su apoyo a la investigación.

La reciente visita del cardenal Osoro al Papa Francisco –el purpurado regresará hoy a Madrid– también habría servido para apuntalar ese 'cambio de estrategia' que, desde hace días, tratan de marcar desde la Conferencia Episcopal, y que por el momento se ha demostrado fallido. En el Vaticano se ha valorado, y mucho, la actitud del vicepresidente del Episcopado, que con el cardenal Omella son dos de los obispos que más en serio se están tomando el drama de los abusos en el seno de la Iglesia.

Que la Iglesia debe participar en la comisión ya es un clamor, al que ni siquiera es ajeno el Partido Popular. Así, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado esta mañana que vería "positivo" que los obispos formaran parte de la búsqueda de soluciones al problema.

"Seguro que la Iglesia lo estará valorando y sería positivo", ha indicado Cuca Gamarra en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, al ser preguntada por si la Iglesia debería participar en la comisión antiabusos, informa EP.

En todo caso, Gamarra ha reiterado el rechazo del PP a la fórmula de la comisión parlamentaria para investigar estos casos. "No es el mejor espacio una comisión parlamentaria donde imperarían otro tipo de objetivos que no serían la búsqueda de verdad y no sería el mejor espacio para la protección de las víctimas", ha subrayado.

