Clara Grima, matemática y divulgadora científica: “Los algoritmos han venido a salvar el mundo”

Las matemáticas interesan. Al menos, es la conclusión que se puede sacar de la jornada del programa La Rinconada 20/30: Ideas para un mundo en transformación, que este martes ha reunido a un centenar de estudiantes de secundaria en torno a la matemática y divulgadora científica Clara Grima, que ha debatido con Juan Carlos Blanco en la Hacienda Santa Cruz de la localidad sevillana sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica derivada de la pandemia de la Covid-19.

Este programa, que desarrolla el Ayuntamiento con la colaboración de elDiario.es Andalucia, propone un debate profundo sobre un nuevo horizonte socioeconómico, para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social en la que nos encontramos inmersos derivada de la pandemia, con especial hincapié en la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la Europa post Covid y el diseño de una sociedad más humanista que nos conduce a trabajar mejor, reinventarnos y a colaborar para superar unidos esta crisis de dimensiones extraordinarias.

Un futuro que ya está aquí

Clara Grima ha charlado con Juan Carlos Blanco ante un auditorio repleto no solo de su profesión, sino de cómo ve la sociedad actual desde su óptica, dando mucho protagonismo a la ciencia en global, a la filosofía como método para reflexionar para tomar decisiones, e incluso a la tecnología: “Cuando me dicen que los robots me van a quitar el trabajo, no es cierto. Te van a quitar el trabajo las personas que saben mucho de matemáticas, de controlar, de manejar ese robot”, ha explicado en su charla.

Reflexiones además sobre la informática, la nueva informática, incluso los bulos que se crean en las nuevas tecnologías: “Los algoritmos han venido a salvar el mundo, nos dicen que tengamos cuidado cuando vengan los algoritmos, pero los algoritmos no vienen, no se mueven, y son peligrosos como pueden ser las furgonetas, porque una furgoneta puede llevar ayuda humanitaria a Ucrania, o a afectados por el volcán de La Palma, pero en Las Ramblas, en 800 metros, puede cargarse a mucha gente”.

La importancia de pararse a pensar

Una pausa para llamar la atención sobre la importancia del pensamiento, del juicio crítico, de no dar las cosas por sentado: “Tenemos un mundo tan tecnológico, tan nuevo, que hay que pensar mucho, pararse a pensar mucho”, y derriba mitos sobre la ciencia que mejor conoce, para recordar a los alumnos que la escuchan que “lo más importante en las matemáticas es leer. Leer ayuda a cualquier cosa, en particular a las matemáticas”, y en ese ámbito, en el de la lectura, se pueden solucionar muchos problemas, los derivados sobre todo de los bulos llevados al extremo.

En esa lista, se asombra de que “estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que cree que la tierra es plana”, algo que engloba, entre otras cosas, en que “si sabes controlar las redes sociales, comienzas a lanzar altavoces y generas un espejismo, el espejismo de la mayoría, porque las personas que son antivacunas o creen que la tierra es plana no es que sean idiotas, porque al fina,l idiotas somos un poco todos, sino que están en un entorno concreto”.

“En 2016, murió un niño de difteria de 6 años porque no estaba vacunado. Lo primero que piensas es que la gente es estúpida, te enfadas, pero luego analizas y no entiendes por qué en un momento determinado alguna persona toma una decisión como esa. Aunque me puse a leer y descubrí que existen decisiones racionales en entornos de racionalidad miope. Es gente que está cegada por un espejismo de la mayoría”.

La protagonista del encuentro

Clara Isabel Grima Ruiz -Coria del Río (Sevilla), 1971- es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, institución de la que es profesora titular en el departamento de Matemática Aplicada I. Actualmente preside la comisión de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y el jurado de los Premios Príncipe de Asturias.

La labor divulgadora de Clara Grima es muy amplia, no circunscribiéndose a un ámbito concreto. Abarca la organización de eventos a todos los niveles y para públicos diversos, la impartición de charlas y conferencias, su participación a través de los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales, y su presencia en los mismos.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, algunos desde el ámbito educativo, universitario y científico, y otros promovidos por asociaciones o instituciones públicas, como el Ayuntamiento de su pueblo.