Jesús Caballero, director del aeropuerto de Sevilla: "Es importante lanzar el mensaje de que tenemos un aeropuerto seguro”

El director del Aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, ha protagonizado este miércoles las jornadas ‘LR 20/30: Ideas para un mundo en transformación’, organizadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, un encuentro en el que ha puesto sobre la mesa las dificultades del sector aéreo para salir adelante en este tiempo de pandemia, reconociendo que “al principio me resistía a creer” lo que estaba pasando.

Caballero ha protagonizado un nuevo capítulo de las charlas-coloquios sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social derivada de la pandemia de la Covid-19 y de su impacto, tanto en el municipio como en la corona metropolitana, en colaboración con elDiario.es/andalucia.

En la conversación, ha puesto de manifiesto que el sector del transporte aéreo afronta hoy la mayor crisis de su historia, con una pérdida de tráfico, con registros similares a los de hace 40 años, y una enorme incertidumbre sobre el momento en el que comenzará la recuperación como los grandes condicionantes de una coyuntura cuya reversión dependerá de tres factores: la evolución de la pandemia, el comportamiento de la economía y la confianza de los ciudadanos para volver a viajar”.

Y todo, con un condicionante importante: “No podemos cerrar, porque tenemos que seguir dando servicio a vuelos comerciales o paquetería. No podemos hacer como compañías aéreas que han decidido parar y no volar”.

Para el director del aeródromo sevillano, “esta situación desembocará en una profunda (y necesaria) transformación de la industria, que habrá de implementar modelos de gestión más eficientes y eficaces, y la clave de ese proceso será la innovación, acelerar la incorporación de nuevas tecnologías que favorezcan la digitalización y la sostenibilidad”, ha dicho, sosteniendo que "solo con estas herramientas logrará el sector aéreo adaptarse y sobreponerse a la enorme perturbación que ha supuesto la Covid 19. Se trata, en definitiva, de resiliencia”.

AENA, principal gestor aeroportuario del mundo, ha convertido esos tres ejes (digitalización, sostenibilidad y resiliencia) en la base de su hoja de ruta para afrontar la recuperación desde el mejor punto de partida posible, a juicio del director. Pero Caballero ha puesto sobre la mesa más conceptos. La digitalización de los aeropuertos permitirá centrar la gestión en el cliente mediante tecnología que optimizará los procesos de trabajo, pero también facilitará la segmentación de servicios, la identificación de necesidades e incluso la predicción de tendencias o posibles problemas. El tránsito por las instalaciones aeroportuarias resultará más ágil y la atención a pasajeros y aerolíneas será, prácticamente, a medida. Los beneficios que todo ello conllevará en términos de rentabilidad, eficiencia y fidelización parecen indiscutibles.

Aeropuerto 4.0

Concretamente, la apuesta de Aena dentro de este ámbito se articula a través de la estrategia “Aeropuerto 4.0”. “La realidad aumentada, el control de acceso por biometría, asistentes virtuales o robotizados en el edificio terminal, el paso ‘sin paradas’ por los controles de seguridad, las pasarelas de embarque automáticas o por control remoto, la monitorización del flujo de pasajeros, los vehículos autónomos, torres de control virtuales, drones para inspeccionar el campo de vuelo o la interacción continua con el viajero –desde antes de salir de casa- son algunos de los campos en los que estamos trabajando”.

Algunos de esos avances “ya son una realidad, mientras que otros están en fase de prueba para estudiar sus potencialidades y los ajustes que serían necesarios en su adaptación a una operativa real”, ha explicado. Con todo, uniendo todos los conceptos, y apostando por tener un contacto mínimo con objetos u otros viajeros, Caballero tiene claro que “es importante lanzar el mensaje de que tenemos un aeropuerto seguro”.

Prueba piloto

Precisamente, en estos días el Aeropuerto de Sevilla acoge una prueba piloto de control remoto de las pasarelas de embarque, en colaboración con cuatro compañías aéreas. Este test será de enorme utilidad para sacar el máximo provecho a las pasarelas de última generación que comenzarán a instalarse en julio en el aeropuerto. Con una inversión de más de 5 millones de euros, los nuevos ‘fingers’ incluyen entre sus funcionalidades tanto el control remoto como automático.

“Hemos hecho ensayos con drones para la inspección del campo de vuelo o el control de fauna, estamos trabajando con empresas handling para probar vehículos autónomos y hemos empezado a ‘experimentar’ con la inspección del equipaje de mano. Por otra parte, tenemos en fase de desarrollo la incorporación de realidad aumentada a las obras de reforma y ampliación del edificio terminal, de modo que el viajero pueda ver cómo quedará cada zona por la que vaya pasando. El propio proyecto de estas obras, que propiciarán la mayor transformación del aeródromo sevillano en 30 años, se concibió ya bajo el esquema de lo que debería ser un aeropuerto digitalizado”, ha dicho Caballero.

El director del aeropuerto sevillano no se engaña respecto a a la situación actual, pero confía en que el trabajo diario y la mejora en las cifras de contagio ayuden a que, poco a poco, se vaya recuperando la normalidad.

El reto de un ingeniero

Nacido en Granada en 1980, Jesús Caballero es Ingeniero Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2013 es director del aeropuerto de Sevilla.

Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa. Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el ámbito aeroportuario: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa; consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco- Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla.

Entre los hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe destacar las distinciones como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018” (ACI) y “Mejor aeropuerto regional del mundo 2019” (CAPA). También destacar dos importantes reconocimientos recibidos en 2020, el primero por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáutico de España como “Ingeniero del año 2020” destacando la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años, la excelente trayectoria profesional de Caballero, su participación activa y su capacidad como divulgador del sector aeronáutico.

Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School –Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso de Alto Rendimiento para Directivos de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de Estructuras Aeronáuticas en la Universidad Imperial College London en el Reino Unido.

En estos últimos años está desarrollando un Plan Integral de modernización y actualización de las instalaciones aeroportuarias y pistas e incorporando una importante apuesta, conjuntamente con La Rinconada para el desarrollo y la ordenación de nuevos suelos que puedan conformar un polo de actividad logística, industrial y de innovación con la viabilidad y confluencia de importantes conexiones del transporte intermodal.

Mira el futuro con optimismo porque "hemos demostrado que el éxito de La Rinconada y Sevilla ha sido fruto del trabajo conjunto. Y para salir de esta crisis tenemos que volver a trabajar juntos".